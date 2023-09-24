Капсула НАСА с образцами астероидов приземлилась в пустыне Юты, ученые Квинсленда собирают данные

Девять ученых из Квинсленда сыграют важную роль в изучении капсулы НАСА, содержащей образцы астероида возрастом 4.5 миллиарда лет, который должен упасть на землю в пустыне Юты. Капсула, являющаяся частью миссии НАСА OSIRIS-REx, содержит около 250 граммов камня, собранного с околоземного астероида Бенну в 2020 году. Это первый раз, когда Соединенные Штаты собрали образец с астероида, а Япония ранее проводила аналогичные исследования. миссии в 2018 и 2010 годах. Собранный образец предоставит ценную информацию о формировании Земли и Солнечной системы.

Ученые Квинсленда соберут данные о спуске капсулы, когда она снова войдет в атмосферу Земли со скоростью 12 километров в секунду, достигнув температуры поверхности до 3,000 градусов по Цельсию. Эти данные будут иметь решающее значение для улучшения конструкции будущих космических кораблей с упором на снижение веса капсул. Ученые выражают волнение и нервозность по поводу миссии, поскольку она сопряжена с различными проблемами, такими как возвращение в атмосферу при дневном свете.

Инженер Джереми Моран, один из ученых, участвовавших в отслеживании капсулы, описывает это как сбывшуюся мечту о работе с НАСА. Он считает, что сбор реальных данных о процессе возвращения в атмосферу имеет важное значение, поскольку такие миссии проводятся только раз в десятилетие. Ученые из Квинсленда будут управлять научным оборудованием на борту самолетов, собирая ценные данные во время спуска капсулы.

Помимо ученых Квинсленда, в миссии также примут участие исследователи из различных организаций, в том числе Японского агентства аэрокосмических исследований, Университета Штутгарта и Университета Квинсленда. Эти совместные усилия направлены на дальнейшее понимание Солнечной системы и разработку космических кораблей.

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