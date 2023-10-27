Новые открытия раскрывают тайну длиной в десятилетия: виновника гибели сосен

Сосны в западно-Капской провинции Южной Африки уже более четырех десятилетий страдают от загадочного заболевания корней. Первоначально исследователи указали пальцем на Phytophthora cinnamomi, поражающую корни, патоген, известный тем, что наносит вред бесчисленным видам растений. Однако дальнейшее расследование показало, что истинным виновником был гриб Leptographium serpens, который переносился насекомыми и ранее не был известен в Южной Африке.

Несмотря на сомнения в способности L. serpens вызывать заболевание, исследователи продолжили поиск ответов. Сохраняя образцы пострадавших деревьев 1980-х годов, они надеялись, что технологические достижения однажды принесут прорыв. Этот день наступил в 2023 году, когда технология секвенирования ДНК позволила молекулярным микологам определить истинного виновника гибели сосен: Rhizina undulata.

R. undulata, также известный как «кофейный огненный гриб», печально известен тем, что вызывает болезни и смерть деревьев в Европе. Интересно, что этот гриб активируется при сильном нагревании, например, при пожаре, который устраивают туристы, варящие кофе в лесу. В Южной Африке R. undulata обычно встречается после лесных пожаров или при вырубке деревьев с плантаций.

Триггер, который активировал R. undulata на плантациях Западного Кейпа, остается загадкой. Однако исследователи предполагают, что свою роль могла сыграть песчаная и кислая почва, в которой были посажены деревья. В лабораторных условиях было показано, что кислая почва способствует росту R. undulata. Тепло, излучаемое кварцевыми породами в этом регионе, также могло активировать грибок.

Идентификация R. undulata как истинного виновника не только решает загадку, длившуюся десятилетиями, но также предоставляет ценные данные для понимания биологии гриба. Эти знания могут привести к улучшению стратегий борьбы в будущем, особенно на других сосновых плантациях в Южной Африке.

Это исследование подчеркивает важность терпеливых научных исследований и постоянного развития передовых методов. Это также подчеркивает необходимость сохранения разнообразных грибковых культур в течение длительных периодов времени, поскольку они могут содержать бесценную информацию и способствовать изучению микробов, выходя за рамки традиционных описаний видов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что стало причиной гибели сосен в провинции Западно-Капской провинции Южной Африки?

Ответ: Загадочная корневая болезнь привела к гибели сосен.

Вопрос: Что первоначально считалось причиной заболевания?

Ответ: Первоначально подозревали, что вызывает заражение корней Phytophthora cinnamomi.

Вопрос: Кто в конечном итоге был признан истинным виновником?

Ответ: Истинным виновником был признан гриб Rhizina undulata.

Вопрос: Что вызвало появление грибка на плантациях Западного Кейпа?

Ответ: Точная причина остается неизвестной, но потенциальными факторами являются кислая почва и/или тепло кварцевых пород.

Вопрос: Как это открытие поможет в будущем?

Ответ: Понимание биологии Rhizina undulata может привести к улучшению стратегий борьбы с аналогичными вспышками на сосновых плантациях.