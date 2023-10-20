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Ученые обнаружили потенциальное грязевое озеро на Марсе

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
Ученые обнаружили потенциальное грязевое озеро на Марсе

Ученые нашли свидетельства того, что, по их мнению, когда-то было грязевым озером на Марсе, что может дать ценные подсказки в поисках признаков прошлой жизни на планете. Исследование было сосредоточено на Hydraotes Chaos, регионе хаоса на Марсе, состоящем из гор, кратеров и долин. Исследователи проанализировали изображения, полученные марсианским разведывательным орбитальным аппаратом НАСА, и выявили плоскую область внутри Hydraotes Chaos, на которой были обнаружены признаки отложений и грязи, поднимающихся из-под поверхности.

Исследование предполагает, что около 3.4 миллиарда лет назад система водоносных горизонтов в Гидраотес Хаос разрушилась, что привело к масштабным наводнениям, в результате которых на поверхность выпало большое количество отложений. Этот осадок, если его внимательно изучить, потенциально может содержать биосигнатуры прошлой жизни на Марсе. Исследователи полагают, что отложения в грязевом озере образовались около 1.1 миллиарда лет назад, задолго до того, как грунтовые воды Марса, вероятно, исчезли и планета стала негостеприимной.

В будущем ученые надеются продолжить исследование древнего грязевого озера, чтобы определить, когда Марс мог быть обитаемым и потенциально содержать жизнь. Исследовательский центр Эймса НАСА разрабатывает прибор под названием EXCALIBR (Экстрактор для химического анализа липидных биомаркеров в реголите), который можно использовать для проверки горных пород на наличие биомаркеров, особенно липидов. Есть соображения по поводу того, чтобы использовать EXCALIBR в будущей миссии НАСА на Луну или Марс, причем Hydraotes Chaos является потенциальной площадкой для посадки этого инструмента.

Это исследование проливает новый свет на возможность того, что на Марсе когда-то была жизнь, и подчеркивает важность дальнейшего исследования и анализа марсианской местности. Он открывает захватывающие перспективы для будущих миссий, стремящихся раскрыть тайны Марса и потенциальные признаки прошлой жизни.

Источник: Научные отчеты о природе.

By Габриэль Бота

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