Звезда-зомби сбежала из звездного скопления Гиады

Увлекательное открытие было сделано астрономами, когда они наблюдали давно умершую звезду-зомби, появляющуюся из звездного скопления Гиады с поразительной скоростью 22,000 XNUMX миль в час. В отличие от медленных зомби, которых обычно можно увидеть в фильмах, этот белый карлик быстро движется относительно скопления, которое он оставил позади. Научное сообщество в восторге от этой находки, поскольку она может помочь разгадать тайны звездного скопления Гиады и дать представление о максимальных размерах белых карликов.

Звездное скопление Гиады, расположенное на расстоянии 153 световых лет от Земли в созвездии Тельца, является домом лишь для нескольких белых карликов. Это удивительно, учитывая, что около 97% звезд Млечного Пути со временем становятся белыми карликами. Астрономы предположили, что отсутствие белых карликов в Гиадах может быть связано с выбросами, вызванными взаимодействием с другими звездными скоплениями или массивными газовыми облаками, перемещающимися между скоплениями.

Чтобы исследовать эту теорию, исследователи из Университета Британской Колумбии проанализировали данные космического корабля «Гайя» и обнаружили трех белых карликов, скорости которых позволяют предположить, что они могли быть выброшены из Гиад. Один из этих белых карликов был особенно интригующим, поскольку он был в 1.3 раза массивнее Солнца, что указывало на его происхождение из скопления Гиады.

Это открытие дает ценную информацию о формировании белых карликов и их максимальном размере. Обычно белые карлики имеют массу примерно в 0.6 раза больше солнечной. Однако этот сбежавший белый карлик гораздо более массивен и может помочь астрономам определить границу между белыми карликами и другими типами звездных остатков.

Белые карлики образуются, когда у звезд заканчивается водородное топливо и их ядра разрушаются под действием силы тяжести. Внешние слои расширяются, создавая раздутую звезду, которая в конечном итоге образует планетарную туманность. Ядро звезды становится белым карликом, дальнейшее коллапс которого предотвращается давлением электронного вырождения. Белые карлики обычно приближаются к пределу Чандрасекара или превышают его, вытягивая материал из звезды-компаньона, вызывая взрывные термоядерные реакции на их поверхности.

Однако этот сбежавший из Гиад белый карлик, похоже, является продуктом единственной звезды, что делает его уникальным открытием и эталоном для понимания формирования белых карликов. Близость скопления Гиады к Солнцу позволяет детально изучить старые белые карлики, проливая свет на это интригующее астрономическое явление.

источники:

- Исследовательская работа Университета Британской Колумбии.

– Анализ данных космического корабля Gaia

Источник изображения: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.