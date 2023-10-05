Яркость спутника Bluewalker 3 вызывает обеспокоенность среди астрономов

Недавно запущенный спутник под названием Bluewalker 3 теперь затмевает почти каждую звезду на ночном небе, вызывая тревогу среди астрономов. Яркость этого спутника, а также растущее число подобных спутников, которые будут запущены в будущем, могут оказать необратимое влияние на изучение космоса.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, группа астрономов обнаружила, что Bluewalker 3 ярче любого небесного тела в ночном небе, за исключением семи звезд, Луны, Юпитера и Венеры. Авторы исследования наблюдали Bluewalker-3 в течение 130 дней и пришли к выводу, что созвездия ярких искусственных спутников на низкой околоземной орбите могут препятствовать астрономическим исследованиям.

Bluewalker 3 был запущен в сентябре прошлого года телекоммуникационной компанией AST SpaceMobile, целью которой является обеспечение связи 5G без необходимости использования вышки сотовой связи. Однако яркость спутника превышает рекомендуемый уровень, установленный Международным астрономическим союзом, что вызывает обеспокоенность астрономов.

Один из соавторов исследования, Зигфрид Эггл, прокомментировал тенденцию к созданию более крупных и ярких коммерческих спутников, подчеркнув необходимость регулирования, поскольку все больше компаний планируют запускать аналогичные флоты. AST SpaceMobile заявила, что они работают с НАСА и астрономическими группами над решением проблем, поднятых в исследовании.

Проблема спутниковых помех не нова. В марте ученые предупредили о потенциальных сбоях, вызванных действиями спутниковых парков, таких как Starlink компании SpaceX, и призвали принять правила, защищающие исследования неба. Эта обеспокоенность возникла еще в 2019 году, когда ученые впервые отметили возможность того, что созвездия спутников затмевают звезды.

Авторы исследования пока не ответили на запросы о комментариях по этому поводу. Поскольку число спутников на орбите продолжает расти, по-прежнему крайне важно найти баланс между технологическими достижениями и сохранением нашей способности исследовать и понимать Вселенную.

источники:

- Природа

– Инсайдер