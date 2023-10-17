Новая система искусственного интеллекта может обнаруживать и классифицировать сверхновые

Новая система искусственного интеллекта, известная как Bright Transient Survey Bot (BTSbot), была разработана исследователями Северо-Западного университета и других учреждений. Эта система искусственного интеллекта способна автономно обнаруживать и классифицировать сверхновые — одно из самых интересных астрономических явлений.

Традиционно поиск сверхновых был трудоемкой задачей, требующей ручного поиска в обширных базах данных. За последние шесть лет люди потратили более 2,000 часов на проверку данных, собранных специализированными охотниками за сверхновыми. Этот трудоемкий процесс можно было бы использовать более продуктивно.

BTSbot предназначен для сканирования огромных баз данных и выявления ярких точек света, которые представляют собой сверхновые. Он способен анализировать данные, собранные Zwicky Transient Facility (ZTF) и другими охотниками за сверхновыми, в режиме реального времени.

Когда BTSbot обнаруживает потенциальную сверхновую, он пытается подтвердить ее существование и собирает дополнительные данные с помощью автоматизированных программ, таких как роботизированный телескоп SED Machine в обсерватории Паломар. Собранные данные затем передаются в другую программу под названием SNIascore, которая специализируется на определении типа сверхновой на основе спектрального анализа.

Сотрудничество между BTSbot, SED Machine и SNIascore привело к успешному определению того, что сверхновая, известная как SN2023tyk, является сверхновой типа Ia. Этот тип возникает, когда бинарный партнер полностью взрывается. Исследователи остались довольны точностью и скоростью работы BTSbot.

Хотя автоматизированная астрономия с помощью искусственного интеллекта еще только начинается, потенциальный эффект многообещающий. Возможность сэкономить значительное количество времени для студентов и преподавателей, занимающихся исследованием сверхновых, является достойной целью. Поскольку BTSbot становится все более интегрированным в астрономическое сообщество, существует большое ожидание открытий, которые он может сделать благодаря увеличению ввода данных.

источники:

– Северо-Западный университет

– ЮТ

– ЮТ