Как лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА помогает найти разбившийся лунный космический корабль

Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO), запущенный НАСА в 2009 году, сыграл важную роль в сборе ценных данных о топографии, минералогии и водных ресурсах Луны. Оснащенный набором камер, в том числе двумя узкоугольными камерами и одной широкоугольной камерой, LRO ежемесячно снимает большую часть лунной поверхности. Данные узкоугольных камер имеют решающее значение для выявления небольших изменений в ландшафте Луны с течением времени, поскольку каждый пиксель соответствует примерно 50 сантиметрам.

Эти изображения в высоком разрешении не только используются профессиональными учеными, но и предоставляются публике каждые 90 дней. Тысячи уникальных пользователей получают доступ к наблюдениям каждый месяц. Эта доступность позволила энтузиастам космоса, таким как Шанмуга Субраманиан, инженер-механик из Ченнаи, Индия, использовать данные для своих собственных исследований. В 2019 году Субраманиан использовал изображения LRO для поиска места крушения индийского спускаемого аппарата «Викрам», который был частью миссии «Чандраян-2». Тщательное изучение Субраманиана принесло свои плоды: он обнаружил яркий пиксель на изображении после крушения, которого не было на предыдущих изображениях. Это открытие привело к подтверждению места крушения Викрама.

На изображениях LRO также обнаружены места крушения других лунных космических кораблей. После того, как израильский спускаемый аппарат «Берешит» потерял связь с центром управления полетами, изображения LRO запечатлели место падения, показывая, что спускаемый аппарат врезался в край небольшого кратера во время жесткой посадки. Аналогичным образом, с помощью данных LRO были идентифицированы крушения японского спускаемого аппарата «Хакуто-Р Миссии 1» и российского космического корабля «Луна-25».

Лунный разведывательный орбитальный аппарат оказался важным инструментом для поиска разбившегося лунного космического корабля. Его изображения с высоким разрешением и регулярная публикация данных позволили ученым и энтузиастам космоса анализировать и точно определять места крушения на Луне. LRO продолжает предоставлять ценную информацию о поверхности Луны и улучшать наше понимание лунных миссий.

источники:

– Статья: «Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА помог найти потерянный космический корабль на Луне и показывает биполярное пространство», Эрик Хэнд, Эос, 24 сентября 2021 г.