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Как лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА помогает найти разбившийся лунный космический корабль

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Как лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА помогает найти разбившийся лунный космический корабль

Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO), запущенный НАСА в 2009 году, сыграл важную роль в сборе ценных данных о топографии, минералогии и водных ресурсах Луны. Оснащенный набором камер, в том числе двумя узкоугольными камерами и одной широкоугольной камерой, LRO ежемесячно снимает большую часть лунной поверхности. Данные узкоугольных камер имеют решающее значение для выявления небольших изменений в ландшафте Луны с течением времени, поскольку каждый пиксель соответствует примерно 50 сантиметрам.

Эти изображения в высоком разрешении не только используются профессиональными учеными, но и предоставляются публике каждые 90 дней. Тысячи уникальных пользователей получают доступ к наблюдениям каждый месяц. Эта доступность позволила энтузиастам космоса, таким как Шанмуга Субраманиан, инженер-механик из Ченнаи, Индия, использовать данные для своих собственных исследований. В 2019 году Субраманиан использовал изображения LRO для поиска места крушения индийского спускаемого аппарата «Викрам», который был частью миссии «Чандраян-2». Тщательное изучение Субраманиана принесло свои плоды: он обнаружил яркий пиксель на изображении после крушения, которого не было на предыдущих изображениях. Это открытие привело к подтверждению места крушения Викрама.

На изображениях LRO также обнаружены места крушения других лунных космических кораблей. После того, как израильский спускаемый аппарат «Берешит» потерял связь с центром управления полетами, изображения LRO запечатлели место падения, показывая, что спускаемый аппарат врезался в край небольшого кратера во время жесткой посадки. Аналогичным образом, с помощью данных LRO были идентифицированы крушения японского спускаемого аппарата «Хакуто-Р Миссии 1» и российского космического корабля «Луна-25».

Лунный разведывательный орбитальный аппарат оказался важным инструментом для поиска разбившегося лунного космического корабля. Его изображения с высоким разрешением и регулярная публикация данных позволили ученым и энтузиастам космоса анализировать и точно определять места крушения на Луне. LRO продолжает предоставлять ценную информацию о поверхности Луны и улучшать наше понимание лунных миссий.

источники:
– Статья: «Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА помог найти потерянный космический корабль на Луне и показывает биполярное пространство», Эрик Хэнд, Эос, 24 сентября 2021 г.

By Мамфо Брешиа

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