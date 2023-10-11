Новый взгляд на хорошо известную ядерную реакцию: фаза более медленного горения водорода

Ядерная астрофизика — это область исследований, которая исследует эволюцию элементов во Вселенной с момента ее создания. Ученые полагаются на лабораторные измерения для определения параметров астрофизических моделей. Ядерные реакции играют решающую роль в процессах, происходящих внутри звезд. Группа исследователей из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (HZDR) вместе с сотрудниками из Италии, Венгрии и Шотландии недавно провела повторное исследование центральной ядерной реакции на дрезденском ускорителе Фельзенкеллер. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Physical Review C.

В центре их исследования была хорошо известная ядерная реакция, включающая столкновение ядра углерода-12 с ядром водорода. Это столкновение приводит к образованию изотопа азота-13 и выбросу гамма-излучения. Эта реакция является первым шагом в так называемом цикле CNO, который отвечает за создание элементов в массивных звездах. Исследователей особенно интересовало сечение реакции, которое дает информацию о вероятности протекания реакции.

С беспрецедентной точностью исследовательская группа определила, что ранее принятое значение сечения реакции необходимо скорректировать в сторону уменьшения примерно на 25%. Этот неожиданный результат предполагает, что фаза выгорания цикла CNO происходит медленнее, чем считалось ранее, и что испускание нейтрино 13N происходит ближе к центру Солнца. Эти новые результаты позволяют сделать более точные теоретические предсказания относительно соотношения изотопов углерода 12C/13C в звездах. Это, в свою очередь, помогает улучшить модели процессов, происходящих внутри звезд.

Звезды получают свою энергию от синтеза водорода в гелий. В зависимости от массы звезды происходят различные процессы синтеза. Звезды малой массы, такие как наше Солнце, подвергаются протон-протонной цепочке. Однако в более массивных звездах более высокие температуры способствуют реакции между ядрами водорода и углерода, что приводит к циклу CNO. Хотя углерод составляет менее 2% межзвездного вещества, он действует как катализатор в цикле, не расходуясь. Конечная реакция остается синтезом водорода в гелий.

В качестве мишеней для своего эксперимента команда использовала танталовые диски, покрытые испаренным углеродом. Они бомбардировали эти цели протонами из ускорителя Пеллетрон мощностью 5 МВ, способного перекрывать широкий энергетический диапазон. Образовавшиеся гамма-лучи были обнаружены с помощью детекторов из германия высокой чистоты.

Эксперимент проходил в подземной лаборатории Фельзенкеллера недалеко от Дрездена. Эта лаборатория, которой совместно управляют HZDR и TU Dresden, расположена в бывшем туннеле для хранения льда, который обеспечивает защиту от космического излучения. В этом исследовании было очевидно сотрудничество между европейскими исследователями-астрофизиками. Студент Падуанского университета провел шесть месяцев в Фельзенкеллере, проводя исследования.

источники:

– Дж. Сковронски и др., Улучшенный S-фактор реакции C12(p,γ)N13 при E=320–620 кэВ и резонансе 422 кэВ, Physical Review C (2023).

– Предоставлено Ассоциацией немецких исследовательских центров имени Гельмгольца.