Астрономические события сентября 2023 года

В сентябре в области освоения космоса произошла серия захватывающих событий и открытий. Некоторые из этих ключевых событий включают, среди прочего, успешную посадку образца астероида OSIRIS-REx, получение изображений индийского лунного корабля лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА и впечатляющий испытательный полет многоразовой ракеты Stoke Space.

Одним из значительных достижений стала посадка капсулы с камнями и пылью, собранной с астероида Бенну, благодаря миссии НАСА OSIRIS-REx. Это знаменует собой решающий шаг на пути к лучшему пониманию ранней Солнечной системы и потенциальных ресурсов, доступных на астероидах для будущих исследований космоса.

Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА предоставил новую информацию, сделав снимки индийского лунного корабля «Чандраяан-3» вблизи южного полюса Луны. На этих изображениях виден отчетливый яркий ореол, оставленный шлейфом ракеты во время приземления.

Кроме того, модифицированная камера зонда Solar Orbiter позволила получить уникальный вид солнечной короны. Заблокировав интенсивный солнечный свет и выделив ультрафиолетовый свет короны, ученые смогли сделать редкие изображения этой редко наблюдаемой области солнечной атмосферы.

Stoke Space также попала в заголовки газет благодаря успешному испытательному полету Hopper2, продемонстрировав возможности вертикального взлета и посадки своей многоразовой ракеты. Это испытание подчеркнуло важность посадки и повторного использования компонентов ракеты-носителя — области, в которой нынешние поставщики запусков сталкиваются с ограничениями.

Кроме того, космический корабль НАСА «Юнона» сделал потрясающий снимок планеты Юпитер и ее вулканического спутника Ио. На изображении продемонстрирована динамичная поверхность Ио, отмеченная многочисленными действующими вулканами, что дает ценные данные для дальнейших исследований.

В сентябре также был отмечен продолжающийся прогресс в программе SpaceX Starship, включая установку верхней ступени и ракеты-носителя Starship, а также успешные испытания двигателей для системы посадки человека компании для будущих миссий на Луну.

В дополнение к этим выдающимся достижениям астронавт НАСА Фрэнк Рубио установил новый рекорд самого продолжительного одиночного космического полета, вернувшись на Землю после почти шестимесячного пребывания на Международной космической станции.

Эти события сентября 2023 года демонстрируют неизменную приверженность человечества раскрытию тайн космоса и расширению границ исследований.

источники:

- НАСА

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- Сток Спейс

– Изображения C&J