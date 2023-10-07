Добро пожаловать в захватывающий мир космических полетов

В сентябре в мире космических полетов произошло много примечательных моментов. От успешной посадки образцов астероида в штате Юта до наблюдения индийского лунного корабля на поверхности Луны – было множество причин для волнения по поводу освоения космоса.

Одним из наиболее значительных событий стала приземление капсулы, содержащей камни и пыль с астероида Бенну, собранные миссией НАСА OSIRIS-REx. Теперь ученые будут изучать эти образцы, чтобы узнать больше о ранней Солнечной системе и происхождении жизни на Земле. Есть надежда, что эти образцы дадут ценную информацию о потенциальных ресурсах, доступных на астероидах, для будущих исследований космоса.

Еще одной интересной разработкой стала модификация камеры на зонде Solar Orbiter, позволяющая ученым наблюдать редко наблюдаемые области солнечной атмосферы. Заблокировав интенсивный солнечный свет от центрального диска Солнца, исследователи смогли получить уникальные изображения солнечной короны — области, обычно затмеваемой яркостью Солнца.

Что касается ракетных технологий, Stoke Space успешно продемонстрировала возможности вертикального взлета и посадки своей многоразовой ракеты второй ступени. Этот испытательный полет продемонстрировал прогресс компании в разработке компонента ракеты, который можно приземлять и повторно использовать, что является важным шагом вперед на пути к более экологичным космическим путешествиям.

Кроме того, SpaceX продолжает добиваться успехов в создании системы посадки человека Starship, сотрудничая с НАСА в будущих миссиях на Луну. В прошлом месяце SpaceX успешно протестировала вакуумно-оптимизированный двигатель, обеспечив его работу в экстремально холодных условиях за пределами низкой околоземной орбиты.

Проще говоря, изображения космического корабля НАСА «Юнона» продемонстрировали вулканическую луну Ио, вращающуюся вокруг Юпитера. На этих потрясающих изображениях запечатлена динамичная поверхность Луны, отмеченная многочисленными действующими вулканами.

В целом сентябрь стал захватывающим месяцем для любителей космических полетов. От образцов астероидов до лунных кораблей и захватывающих дух изображений нашей Солнечной системы — было множество причин обратить свой взор на звезды.

источники:

- НАСА

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- Сток Спейс

– СпейсИкс