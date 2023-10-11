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На Борнео обнаружены древние остатки тектонической плиты возрастом 120 миллионов лет

ByГабриэль Бота

Октябрь 11, 2023
На Борнео обнаружены древние остатки тектонической плиты возрастом 120 миллионов лет

Эксперты сделали замечательное открытие на Борнео, обнаружив древние остатки тектонической плиты, возраст которой, как полагают, составляет 120 миллионов лет. Эта находка дополняет непрерывный поток новых открытий о нашей планете, от ранее неизвестных континентов до скрытых океанов.

Существование тектонической плиты возрастом 120 миллионов лет, ныне называемой Понт, было предсказано, когда Сюзанна ван де Лагемаат, дипломированный геолог Утрехтского университета в Нидерландах, и ее научный руководитель Доуве ван Хинсберген проанализировали геологические данные с гор в Азиатско-Тихоокеанский регион. Изучая скальные образования на севере Борнео, Ван де Лагемаат обнаружил явные признаки древней Понтийской плиты.

Дальнейшие исследования в магнитной лаборатории показали, что эти породы изначально принадлежали другой и ранее неизвестной плите. По оценкам, Понтийская плита составляла примерно четверть размера Тихого океана и располагалась под океаном, разделявшим Евразию и Австралию во время распада суперконтинента Пангея.

Считалось, что после отделения Пангеи Понтийская плита была погружена другими плитами, которые перенесли такие страны, как Филиппины и Борнео, к их нынешнему местоположению. Исследования Ван де Лагемаата были сосредоточены на районе соединения, сложной области активности тектонических плит, которая охватывает Японию, Борнео, Филиппины, Новую Гвинею и Новую Зеландию.

Благодаря своим исследованиям Ван де Лагемаат реконструировала движения тектонических плит, которые происходили со времен динозавров до наших дней. Это открытие дает ценную информацию об истории земной коры и углубляет наше понимание сложной динамики, формирующей нашу планету.

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By Габриэль Бота

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