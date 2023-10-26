Инновационный прорыв: программируемое волокно открывает новые возможности в текстильной промышленности

Инновационная разработка команды Массачусетского технологического института, FibeRobo, представила программируемое волокно, которое может произвести революцию в текстильной промышленности. Это волокно, называемое волокном из термоактивируемого жидкокристаллического эластомера (LCE), потенциально может обеспечить бесшумное и быстрое взаимодействие с изменяющими форму интерфейсами, встроенными в текстиль.

В отличие от предыдущих волокон, меняющих форму, FibeRobo не требует встроенных датчиков или сложных компонентов. Вместо этого он сжимается в ответ на повышение температуры и самореверсируется, когда температура снижается. Эта уникальная функциональность может быть достигнута путем соединения волокна с проводящей нитью, что позволяет осуществлять цифровой контроль формы текстиля посредством применения электрического тока.

Разработка FibeRobo направлена ​​на устранение ограничений существующих волокон, меняющих форму, которые в основном ограничиваются экспериментальными настройками. Например, существующие волокна могут перестать функционировать уже после нескольких действий, иметь ограниченную способность к сокращению и не иметь способности к самореверсированию. Другие альтернативы, такие как устройства с пневматическим приводом, требуют использования воздушных компрессоров.

Исследователи Массачусетского технологического института использовали жидкокристаллический эластомер, который состоит из молекул, которые текут как жидкость, но складываются в периодические кристаллические структуры. Объединив эти кристаллические структуры в эластичную сеть, они смогли создать волокно, которое сжимается при нагревании и растягивается до исходной длины при охлаждении.

Важно отметить, что исследователи смогли точно контролировать характеристики волокна, такие как толщина и температура, при которой оно срабатывает, с помощью тщательно разработанной комбинации химических веществ. Этот революционный метод подготовки позволяет производить волокно LCE, подходящее для носимых тканей и безопасное для кожи человека, что было невозможно с предыдущими волокнами LCE.

Чтобы преодолеть производственные проблемы, команда разработала машину, в которой используются детали, напечатанные на 3D-принтере и лазерной резки, а также базовая электроника. Процесс включает в себя нагревание смолы LCE, ее экструдирование через сопло, отверждение ультрафиолетовыми лучами, покрытие маслом и, наконец, использование порошка для облегчения его интеграции в оборудование для производства текстиля. Примечательно, что весь этот процесс занимает всего один день и дает около одного километра пригодного к использованию волокна.

FibeRobo не только демонстрирует потенциал широкого применения в текстильной промышленности, но также предлагает преимущества с точки зрения доступности. Волокно можно производить всего за 20 центов за метр, что делает его примерно в 60 раз дешевле, чем коммерчески доступные волокна, меняющие форму.

Эта революционная технология уже продемонстрировала свой потенциал при создании компрессионной куртки для собаки по кличке Профессор. Получая сигнал Bluetooth от смартфона, куртка способна «обнять» собаку, обеспечивая ей комфорт и уменьшая тревогу разлуки.

Значение FibeRobo выходит за рамки текстиля: исследователи предполагают его использование в различных других областях, от робототехники до здравоохранения. Благодаря своей бесшумности и отзывчивости это программируемое волокно открывает новую сферу возможностей, меняя способ нашего взаимодействия с повседневными объектами.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое FibeRobo?

Ответ: FibeRobo — это программируемое волокно, разработанное междисциплинарной командой Массачусетского технологического института, которое сжимается в ответ на повышение температуры и самореверсируется при понижении температуры.

Вопрос: Чем FibeRobo отличается от предыдущих волокон, меняющих форму?

О: FibeRobo не требует встроенных датчиков или сложных компонентов. Его можно приводить в действие электрически с помощью проводящей нити, обеспечивая цифровой контроль над формой текстиля.

Вопрос: Каковы преимущества FibeRobo перед существующими альтернативами?

Ответ: FibeRobo устраняет ограничения существующих волокон, меняющих форму, предлагая значительные возможности сокращения, самообратимость и бесшумную работу. Он также более доступен по цене: всего 20 центов за метр.

Вопрос: Каковы потенциальные возможности применения FibeRobo?

Ответ: FibeRobo имеет применение в текстильной промышленности, робототехнике, здравоохранении и других сферах. Его можно использовать для создания интерактивных и адаптивных объектов, улучшающих взаимодействие с пользователем в различных областях.