Эксперимент по лазерному синтезу генерирует больше энергии со второй попытки

Ученые из Национальной установки зажигания (NIF) Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса успешно создали всплеск энергии, бомбардируя водородную таблетку 192 лазерами. Этот процесс воссоздает реакции термоядерного синтеза, которые питают Солнце. Эксперимент в июле произвел даже больше энергии, чем предыдущая попытка в декабре, с приростом почти в два раза по сравнению с новыми лазерами.

Результаты эксперимента породили надежду, что энергию термоядерного синтеза можно будет использовать для выработки электроэнергии без выбросов парниковых газов и образования долгоживущих радиоактивных отходов. Декабрьский эксперимент стал новаторским, поскольку это был первый случай, когда реакция термоядерного синтеза в лабораторных условиях генерировала больше энергии, чем потребовалось для инициирования реакции.

В недавнем июльском эксперименте ученые достигли даже лучшего, чем ожидалось, результата: мощность составила 3.88 мегаджоуля по сравнению с прогнозируемой мощностью в три мегаджоуля. Это указывает на то, что с некоторыми изменениями лазерный синтез может стать еще более эффективным. Однако небольшие изменения в эксперименте могут привести к менее успешным результатам, как это было в предыдущей попытке, предпринятой в июне.

Ученые из Ливермора теперь считают, что они лучше понимают факторы, влияющие на результаты. Несовершенства лазеров и изменения в топливных капсулах могут повлиять на реакции термоядерного синтеза. Компьютерное моделирование показывает, что выходная энергия может варьироваться от 1.4 мегаджоуля до семи мегаджоулей.

В дальнейшем NIF планирует модернизировать и оптимизировать эксперимент для последовательного достижения более высоких выходов термоядерного синтеза. Энергия лазеров установки будет увеличена с 2.05 до 2.2 мегаджоуля. Ожидается, что эта модернизация приведет к дальнейшему повышению выработки энергии, поскольку к горячей точке можно будет эффективно подавать больше энергии.

Этот недавний прогресс в исследованиях лазерного синтеза показывает многообещающее будущее экологически чистой и устойчивой энергетики. При дальнейшем развитии и оптимизации термоядерная энергия может стать жизнеспособной альтернативой традиционным источникам ископаемого топлива.

источники:

– Национальная установка зажигания в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC