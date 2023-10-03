Ученые печатают живые нейронные сети с помощью технологии 3D-печати

Ученые из Университета Монаша в Мельбурне успешно напечатали живые нейронные сети с помощью технологии 3D-печати. Исследователи использовали клетки мозга крысы, суспендированные в геле, который они выдавили из насадки в каркас для создания нервных структур. Команда строила сети слой за слоем, используя биочернила с клетками и без них. Структура позволяла клеткам получать доступ к питательным веществам и имитировать чередование серого и белого вещества в коре головного мозга. Напечатанные нейроны смогли распространить свои аксоны через бесклеточные слои для связи с другими клетками, подобно тому, как нейроны функционируют в мозге.

Этот прорыв имеет важное значение для испытаний лекарств и изучения основных функций мозга, поскольку он предлагает потенциальную альтернативу испытаниям на животных. Возможность создавать мини-мозги с помощью технологии 3D-печати может снизить потребность в тестировании новых лекарств на животных, сделав этот процесс более эффективным и этичным. Однако еще предстоит преодолеть проблемы, прежде чем эта технология станет стандартной лабораторной практикой.

Одной из задач является обеспечение выживания и функциональности напечатанных нейронов. Нейроны — это деликатные клетки, для развития которых требуется тщательно калиброванный гель, а стандартные 3D-принтеры используют температуры, слишком высокие для выживания клеток. Исследователям пришлось разработать гель, который был бы таким же мягким, как мозг, но при этом пригодным для печати на 3D-принтере. Кроме того, включение глиальных клеток, которые поддерживают благоприятную среду для нейронов, имеет решающее значение для воспроизведения электрической активности, наблюдаемой в организме.

Хотя эксперимент проводился с использованием клеток крысы, он является доказательством концепции потенциального использования клеток человека в будущем. Однако масштабирование процесса печати для создания более крупных и сложных нейронных сетей является непростой задачей. Человеческий мозг состоит из миллиардов нейронов, а 3D-печать деликатных тканей — медленный процесс. Необходимы дополнительные исследования и разработки, чтобы сделать этот метод жизнеспособным для более масштабных приложений.

источник:

- Оригинальная статья