Удивительная планета с песком вместо дождя

Согласно недавнему отчету The Guardian, космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал необычное открытие: планету, на которой вместо дождя с неба падают песчинки. Эта интригующая планета под названием Wasp-107b находится в созвездии Девы, примерно в 200 световых годах от Земли. Хотя циклы воды и облаков на планете похожи на наши, ее облака состоят из силиката, что приводит к выпадению осадков, наполненных песком.

Оса-107b, которую часто называют «ватной нитью», выделяется среди других газовых гигантов сравнительно низкой плотностью. Несмотря на то, что эта экзопланета по размеру похожа на Юпитер, она значительно легче и весит примерно столько же, сколько Нептун. Редкая легкость Wasp-107b позволяет ученым исследовать ее атмосферу с исключительной глубиной. Профессор Лин Дечин, ведущий автор исследования из Католического института (КУ) Левена, отмечает: «На самом деле плотность этой воздушной планеты — одна из самых низких, которые мы когда-либо видели. Это позволяет нам очень глубоко проникнуть в атмосферу планеты».

Команда европейских астрономов изучала атмосферу Wasp-107b с помощью среднеинфракрасного прибора (MIRI) космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА. В ходе своего анализа они провели беспрецедентные наблюдения за составом атмосферы экзопланеты, выявив наличие водяного пара, диоксида серы и облаков силикатного песка. Это первый раз, когда астрономы успешно исследовали химический состав облаков на экзопланетах.

Интересно, что атмосфера Wasp-107b работает аналогично круговороту воды на Земле, хотя и с песчаным оттенком. Поднимающийся силикатный пар конденсируется в мельчайшие частицы песка, происходящие из более горячих и нижних атмосферных регионов планеты. В конце концов, эти песчаные облака набирают достаточную плотность, чтобы упасть обратно в нижние слои атмосферы планеты.

Открытие песчаных облаков на Wasp-107b имеет важное научное значение. Профессор Дечин утверждает, что открытие, полученное с помощью прибора JWST MIRI, является примечательной вехой, которая расширяет наше понимание формирования и эволюции планет в нашей Солнечной системе. Доктор Джоанна Барстоу, планетолог из Открытого университета, работающая над независимыми измерениями JWST той же планеты, выражает восторг по поводу неожиданного качества данных и знаний, полученных от этой пушистой экзопланеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как далеко от Земли находится Wasp-107b?

Ответ: Wasp-107b находится примерно в 200 световых годах от Земли.

Вопрос: Из чего состоят облака на Wasp-107b?

Ответ: Облака на Wasp-107b состоят из силикатного песка.

Вопрос: Как ученые изучали атмосферу Wasp-107b?

Ответ: Ученые использовали прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА для изучения атмосферы Wasp-107b.

Вопрос: Что уникального в Wasp-107b по сравнению с другими газовыми гигантами?

Ответ: Wasp-107b значительно менее плотный, чем другие газовые гиганты, несмотря на сходство по размерам с Юпитером.