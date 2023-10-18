Церера: разгадка тайны ее органических химикатов

Церера, самое большое тело в главном поясе астероидов, продолжает сбивать с толку ученых своими интригующими особенностями и сложными органическими химическими веществами. Миссия НАСА «Рассвет», изучавшая Цереру и ее меньшую копию Весту, сделала замечательные открытия, которые намекают на происхождение карликовой планеты и ее потенциальную обитаемость.

В отличие от Весты, Церера проявляет криовулканическую активность, что позволяет предположить наличие воды и гидратированных минералов. Миссия также обнаружила на Церере сложную органику, состоящую из атомов водорода и углерода, что повышает вероятность существования условий жизнеобеспечения в ледяном мире.

Недавнее исследование, представленное на встрече GSA Connects 2023 Геологического общества Америки, посвящено происхождению органических химических веществ на Церере. Существуют две конкурирующие теории: химические вещества либо образовались на месте, либо были доставлены/изменены в результате ударов. Понимание истинного происхождения этой органики может дать представление об истории Цереры и ее потенциальной обитаемости.

Чтобы исследовать это, планетолог Терик Дейли и его коллеги провели эксперименты по столкновению с использованием вертикального полигона Эймса НАСА, чтобы имитировать условия на Церере. Они обнаружили, что органические вещества более распространены, чем первоначально сообщалось, и что они, по-видимому, устойчивы к воздействиям условий, подобных Церере.

В исследовании также использовались данные камеры Dawn и визуализирующего спектрометра, объединив их для лучшего понимания органических химических веществ Цереры. Экстраполируя информацию о составе, полученную со спектрометра, на камеру с более высоким пространственным разрешением, исследователи смогли нанести на карту потенциально богатые органикой области на Церере, что показало корреляцию с более старыми ударными единицами и другими минералами, указывающими на воду.

Хотя точное происхождение органики Цереры остается неясным, эти результаты дают убедительные доказательства того, что она сформировалась на самой Церере. Определение источника этих органических химикатов может еще больше разгадать тайны, окружающие историю Цереры и ее потенциал как обитаемого мира.

источники:

– Оригинальная статья Эвана Гофа, Universe Today.