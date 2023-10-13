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Миссия ЕКА «Гайя» опубликовала новые астрономические данные

ByГабриэль Бота

Октябрь 13, 2023
Миссия ЕКА «Гайя» опубликовала новые астрономические данные

Миссия Gaia Европейского космического агентства опубликовала новый пакет астрономических данных, известный как Gaia DR3. Этот выпуск меньше по размеру по сравнению с тремя предыдущими выпусками, но по-прежнему имеет значительное влияние. В отличие от других космических телескопов, которые генерируют потрясающие изображения, Gaia фокусируется на получении фундаментальных, необработанных данных, которые способствуют решению широкого спектра проблем астрономии и астрофизики.

Миссия Gaia — измерять движения, расстояния и положения миллиардов звезд с предельной точностью, известной как астрометрия. Кроме того, он также измеряет положение экзопланет на своем пути. Цель миссии — предоставить максимально подробную картину Млечного Пути и получить новые взгляды на наше место во Вселенной.

В этом выпуске Gaia обратилась к пробелам в предыдущем освещении, особенно в регионах, где звезды расположены близко друг к другу. Обычно миссия исследует отдельные звезды, но в этом выпуске она сосредоточила свое внимание на шаровых скоплениях. Шаровые скопления — это древние группы звезд, связанные между собой гравитацией и могут содержать миллионы звезд. Омега Центавра, самое массивное шаровое скопление в Млечном Пути, было в центре внимания Гайи в этом выпуске.

Используя режим тестирования и калибровки, не предназначенный для научных целей, Гайя наблюдала Омегу Центавра и обнаружила более полумиллиона новых звезд. Плотная упаковка звезд в центре скопления затрудняла их различение в обычном режиме наблюдения Гайи, но инженерный режим выявил их присутствие. Эти надежные данные будут способствовать пониманию структуры, распределения и движения звезд в Омеге Центавра.

Помимо Омеги Центавра, Гайя также исследовала другие регионы, в том числе изучала гравитационные линзы. Гравитационные линзы — это массивные объекты, которые преломляют и увеличивают свет, позволяя астрономам наблюдать удаленные объекты, которые в противном случае были бы вне досягаемости. Благодаря наблюдениям Гайи было идентифицировано почти 400 кандидатов в квазары, включая 50 подтвержденных квазаров.

Текущая миссия Gaia продолжит исследование дополнительных регионов, таких как Омега Центавра, и результаты будут включены в предстоящий Gaia DR4. С каждым выпуском данных Gaia помогает ответить на вопросы о различных астрономических явлениях, включая шаровые скопления и гравитационные линзы.

Источники: Миссия ESA Gaia, Сотрудничество Gaia.

By Габриэль Бота

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