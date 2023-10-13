Миссия ЕКА «Гайя» опубликовала новые астрономические данные

Миссия Gaia Европейского космического агентства опубликовала новый пакет астрономических данных, известный как Gaia DR3. Этот выпуск меньше по размеру по сравнению с тремя предыдущими выпусками, но по-прежнему имеет значительное влияние. В отличие от других космических телескопов, которые генерируют потрясающие изображения, Gaia фокусируется на получении фундаментальных, необработанных данных, которые способствуют решению широкого спектра проблем астрономии и астрофизики.

Миссия Gaia — измерять движения, расстояния и положения миллиардов звезд с предельной точностью, известной как астрометрия. Кроме того, он также измеряет положение экзопланет на своем пути. Цель миссии — предоставить максимально подробную картину Млечного Пути и получить новые взгляды на наше место во Вселенной.

В этом выпуске Gaia обратилась к пробелам в предыдущем освещении, особенно в регионах, где звезды расположены близко друг к другу. Обычно миссия исследует отдельные звезды, но в этом выпуске она сосредоточила свое внимание на шаровых скоплениях. Шаровые скопления — это древние группы звезд, связанные между собой гравитацией и могут содержать миллионы звезд. Омега Центавра, самое массивное шаровое скопление в Млечном Пути, было в центре внимания Гайи в этом выпуске.

Используя режим тестирования и калибровки, не предназначенный для научных целей, Гайя наблюдала Омегу Центавра и обнаружила более полумиллиона новых звезд. Плотная упаковка звезд в центре скопления затрудняла их различение в обычном режиме наблюдения Гайи, но инженерный режим выявил их присутствие. Эти надежные данные будут способствовать пониманию структуры, распределения и движения звезд в Омеге Центавра.

Помимо Омеги Центавра, Гайя также исследовала другие регионы, в том числе изучала гравитационные линзы. Гравитационные линзы — это массивные объекты, которые преломляют и увеличивают свет, позволяя астрономам наблюдать удаленные объекты, которые в противном случае были бы вне досягаемости. Благодаря наблюдениям Гайи было идентифицировано почти 400 кандидатов в квазары, включая 50 подтвержденных квазаров.

Текущая миссия Gaia продолжит исследование дополнительных регионов, таких как Омега Центавра, и результаты будут включены в предстоящий Gaia DR4. С каждым выпуском данных Gaia помогает ответить на вопросы о различных астрономических явлениях, включая шаровые скопления и гравитационные линзы.

Источники: Миссия ESA Gaia, Сотрудничество Gaia.