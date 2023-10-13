Недооцененное влияние дождевых червей на мировое производство продуктов питания

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, роль дождевых червей в усилении роста сельскохозяйственных культур и улучшении здоровья почвы недооценена. Дождевых червей называют «инженерами экосистем» из-за их способности перерабатывать органические отходы и улучшать структуру почвы. Это новое исследование является первым, которое количественно оценило их пользу в глобальном масштабе, проанализировав данные 58 исследований о влиянии дождевых червей на такие культуры, как пшеница, рис, кукуруза, ячмень и бобовые. Исследователи обнаружили, что дождевые черви в среднем увеличивают надземную биомассу сельскохозяйственных культур на 23.3%. Экстраполируя эти данные на глобальный масштаб, можно сказать, что дождевые черви производят до 140 миллионов метрических тонн продуктов питания каждый год, что эквивалентно 6.5% мирового урожая зерна.

Исследование показало, что дождевые черви оказывают наибольшее влияние на рост сельскохозяйственных культур в Юго-Восточной Азии и Европе. В этих регионах численность дождевых червей обеспечивает около 40 миллионов тонн урожая зерна. Тем не менее, дождевые черви имеют относительно больший вклад на глобальном Юге: на их долю приходится 10% общего производства зерна в странах Африки к югу от Сахары и 8% в Латинской Америке и Карибском бассейне. Исследователи предполагают, что эта разница может быть связана с почвами с дефицитом питательных веществ и меньшим количеством удобрений в тропических южных регионах, подчеркивая значительную пользу дождевых червей для улучшения почвы.

Хотя исследование проливает свет на жизненно важную роль дождевых червей в мировом производстве продуктов питания, есть некоторые ограничения, которые следует учитывать. Многие исследования основывались на искусственном добавлении дождевых червей в почву, что может не полностью отражать реальные условия. Кроме того, географические пробелы в исследованиях, особенно в тропических регионах, могут недооценивать истинный вклад дождевых червей.

Ведущий автор исследования Стивен Фонте подчеркивает важность улучшения здоровья почвы в целом, а не только на благо дождевых червей. Он предлагает принять такие методы, как нулевая обработка почвы и сокращение количества химических добавок, чтобы поддержать более широкое сообщество организмов, обогащающих почву. Признание значения дождевых червей и других почвенных организмов имеет решающее значение, поскольку считается, что они составляют более половины биоразнообразия планеты.

В целом, это исследование подчеркивает существенное влияние дождевых червей на глобальное производство продуктов питания и подчеркивает необходимость уделять приоритетное внимание здоровью почвы для устойчивого сельского хозяйства.



источники:

– Фонте и др. «Дождевые черви вносят значительный вклад в мировое производство продуктов питания». Природные коммуникации. 2023.