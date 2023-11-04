Новая миссия Starlink знаменует собой еще одну веху для многоразового ускорителя Falcon 9 от SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с серийным номером B1058 должна совершить свой 18-й запуск в пятницу вечером, преодолев ничью с другой ракетой-носителем в парке. За три с половиной года эксплуатации этот ракета-носитель достигла выдающихся результатов — в общей сложности она совершила 17 полетов. Его первый полет, который состоялся 30 мая 2020 года, стал историческим, поскольку он вывел на орбиту астронавтов НАСА Дуга Херли и Боба Бенкена, что стало первым случаем, когда коммерческий космический корабль совершил этот подвиг.

Отличительной особенностью этого ракеты-носителя является не только рекордное количество полетов, но и внешний вид. Ракета, первоначально украшенная ярко-белым слоем краски и ярко-красным логотипом НАСА, теперь несет на себе отчетливые следы космического путешествия. В ходе миссий некогда белая краска ракеты-носителя приобрела угольный цвет, покрывшись сажей, скопившейся из его выхлопных газов.

Этот предстоящий запуск — еще одна миссия Starlink, в которой 23 спутника ожидают вывода на орбиту. Первая ступень Falcon 9 запустит двигатели Merlin, разгоняя ракету до скорости, превышающей 5,000 миль в час. После отделения ракета-носитель отправится обратно на Землю, выполнив серию включений двигателя и используя четыре посадочные опоры для приземления на платформу в Атлантическом океане.

Впечатляет, что именно эта ракета-носитель уже запустила ошеломляющие 846 спутников, большинство из которых принадлежат созвездию Starlink. После запуска Starlink 6-26 общее количество функциональных спутников Starlink превысит 5,000. Это достижение укрепляет позицию SpaceX как ключевого игрока на рынке спутникового Интернета, превосходя текущее количество спутников в широкополосной сети OneWeb.

Ракеты SpaceX Falcon продолжают обеспечивать успех и надежность. Благодаря 248 последовательным успешным полетам частота полетов остается стабильной, а инженеры постоянно учатся и совершенствуются с каждым запуском. Фактически, SpaceX рассматривает возможность увеличения количества полетов на одну ракету-носитель, чтобы еще больше максимизировать потенциал ракет.

Поскольку SpaceX стремится увеличить количество ежегодных запусков, достигнув 100 запусков к концу 2023 года и 144 запусков в следующем году, семейство Falcon будет оставаться решающим. Амбициозные планы компании по созданию полностью многоразовой ракеты Starship уже не за горами, но до тех пор в ближайшие годы ожидайте еще много полетов Falcon 9 и Falcon Heavy.

FAQ

1. Сколько раз летала ракета-носитель Falcon 9 с серийным номером B1058?

Ракета-носитель Falcon 9 с серийным номером B1058 совершила в общей сложности 17 полетов и собирается совершить свой 18-й запуск.

2. Каково значение первого запуска ракеты-носителя?

Первый запуск ракеты-носителя 30 мая 2020 года ознаменовал первую миссию SpaceX по отправке астронавтов на орбиту, положив конец девятилетнему разрыву в возможностях Америки по отправке астронавтов на Международную космическую станцию.

3. Сколько спутников запустила ракета-носитель?

Эта ракета-носитель к своему предстоящему запуску уже запустит впечатляющие 846 спутников, большинство из которых принадлежат созвездию SpaceX Starlink.