Новое исследование показывает ускоренную потерю льда в Восточной Антарктиде

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что ледники Восточной Антарктиды в будущем могут терять лед быстрее, чем предполагалось ранее. Эта тревожная петля обратной связи возникает, когда талая вода ледников вызывает дальнейшую потерю льда и способствует повышению уровня моря, поскольку планета продолжает нагреваться.

Ученые сообщили, что быстрое таяние шельфовых ледников Западной Антарктиды теперь может быть неизбежным из-за антропогенного глобального потепления. В сочетании с другими недавними исследованиями эти результаты рисуют мрачную картину быстрого таяния южного континента, что создает значительный риск изменяющего жизнь повышения уровня моря во всем мире.

Исследование конкретно было сосредоточено на ледниках Денмана и Скотта в Восточной Антарктиде, которые содержат достаточно льда, чтобы вызвать повышение уровня моря примерно на пять футов. Предыдущие исследования показали, что по мере таяния ледников вода течет под ними в море, тем самым ускоряя таяние ледников и потерю льда. Новое исследование включило эту петлю обратной связи в моделирование, чтобы оценить ее влияние на таяние Антарктики и повышение уровня моря.

Согласно полученным данным, если мир продолжит сжигать ископаемое топливо, вызывающее потепление планеты, ускоренными темпами, ледники могут преодолеть критический порог почти на 25 лет раньше, чем предполагалось, в первую очередь из-за сброса талой воды. В этом сценарии включение петли обратной связи увеличило повышение уровня моря от ледников Денмана и Скотта почти на 16% к концу 2300 года.

Крайне важно отметить, что современные климатические модели не учитывают эту дополнительную потерю льда, вызванную сбросом талой воды. Включение этого явления в будущие модели необходимо для получения более точного понимания глобального повышения уровня моря.

Ведущий автор Тайлер Пелле подчеркивает важность мониторинга Восточной Антарктиды, поскольку она становится все более нестабильной, создавая более высокий риск повышения уровня моря для прибрежных сообществ и низменных островов. Понимание и решение этих проблем потери льда имеет важное значение для смягчения последствий для будущих поколений, поскольку наши сегодняшние действия существенно влияют на климат на долгие годы вперед.

Исследование побудило экспертов, таких как доцент Ян Де Ридт из Университета Нортумбрии, выступить за включение подледных выбросов во все модели таяния антарктического льда. Планируются дальнейшие исследования для анализа глубины ледникового щита и океана, чтобы получить полное представление о будущем региона.

источник: CNN

Часто задаваемые вопросы

1. Как ледники способствуют повышению уровня моря?

Ледники способствуют повышению уровня моря, когда они тают, и образующаяся в результате вода стекает в океан.

2. Что такое петля обратной связи?

Петля обратной связи относится к процессу, в котором выходные данные системы дополнительно влияют на ее входные данные, создавая самовоспроизводящуюся модель.

3. Учитывают ли существующие климатические модели потерю льда, вызванную сбросом талой воды?

Нет, современные климатические модели не учитывают дополнительную потерю льда, вызванную сбросом талой воды. Это явление необходимо включить в будущие модели, чтобы лучше прогнозировать глобальное повышение уровня моря.

4. Каковы потенциальные последствия ускоренного таяния льда в Восточной Антарктиде?

Ускоренная потеря льда в Восточной Антарктиде создает более высокий риск повышения уровня моря для прибрежных сообществ и низменных островов, что потенциально может привести к разрушительным последствиям для жизни людей и инфраструктуры.

5. Как мы можем устранить последствия таяния ледников?

Для устранения последствий таяния ледников необходимо сократить выбросы парниковых газов, перейти на возобновляемые источники энергии и принять меры по адаптации к повышению уровня моря в уязвимых районах.