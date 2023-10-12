Картирование сложности человеческого мозга: необычный атлас

Международная группа исследователей представила очень подробный атлас клеток головного мозга человека, предоставляющий ценную информацию о разнообразии нейронов и различиях между мозгом человека и животных. Эта новаторская работа была опубликована как часть сборника из 21 статьи в журнале Science при поддержке инициативы BRAIN Национального института здравоохранения США.

Картирование сложности человеческого мозга было монументальной задачей. Учитывая, что миллиарды клеток взаимосвязаны, понимание хитросплетений мозга похоже на попытку нанести на карту каждую звезду Млечного Пути. Однако благодаря достижениям в области аналитических инструментов этот атлас предоставляет нейробиологам беспрецедентную точность для изучения клеток мозга и более глубокого понимания функций мозга.

В проекте клеточного атласа приняли участие 250 исследователей из 45 учреждений по всему миру. Используя методы, разработанные для картирования мозга мыши, ученые смогли расширить эти методы, чтобы охватить масштабы человеческого мозга. Результаты выявили более 100 различных типов клеток в разных областях мозга, что намного превзошло первоначальные ожидания.

Одной из основных целей этого проекта было определение того, как различные гены регулируются внутри клеток и как это формирует идентичность клеток. Благодаря использованию моделей глубокого обучения исследователи смогли раскрыть скрытые закономерности в последовательностях генов, которые ранее были не поддаются расшифровке. Эти знания приближают ученых к пониманию того, как функционируют эти клетки и как они могут работать неправильно при наличии нервно-психических расстройств, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера.

Этот атлас клеток человеческого мозга является важным шагом на пути к разгадке сложностей мозга. Имея всестороннее понимание различных типов клеток, исследователи надеются проследить генетические корни заболеваний головного мозга и разработать целенаправленные методы лечения. Хотя Святой Грааль исследований генетики человека еще не достижим, инициатива BRAIN планирует провести дополнительные исследования для дальнейшего изучения сходств и различий между мозгом человека и животных на молекулярном уровне, что потенциально повысит успех будущих клинических испытаний.

источники:

– Оригинальная статья: Научный журнал.

– Сеть переписи клеток (BICCN) Инициативы BRAIN Национального института здравоохранения США.