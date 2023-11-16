Исследователи Венского технического университета обнаружили сплавы никеля и золота как революционные термоэлектрические материалы

Ученые из Венского технического университета недавно сделали революционное открытие, которое бросает вызов традиционным взглядам на металлы в термоэлектрике. В ходе своих исследований они обнаружили, что сплавы никель-золото обладают исключительными свойствами термоэлектрических материалов, обеспечивая непревзойденную эффективность преобразования тепла в электричество. Это открытие открывает новые возможности для применения этих сплавов в различных технологиях, открывая путь к достижениям в области производства энергии и повседневной электроники.

Термоэлектрический эффект, позволяющий напрямую преобразовывать тепло в электрическую энергию, уже давно изучается на предмет его технологического потенциала. Движение заряженных частиц от более горячей стороны материала к более холодной создает электрическое напряжение, известное как термоэлектрическое напряжение. Отношение этого напряжения к разнице температур определяется коэффициентом Зеебека, который определяет термоэлектрические характеристики материала. Раньше металлы не считались идеальными для термоэлектрических применений из-за их низкого коэффициента Зеебека.

Однако физики из Венского технического университета обнаружили, что сплавы никель-золото бросают вызов этому общепринятому мнению. Добавление никеля к золоту резко улучшает термоэлектрические характеристики материала. Поведение рассеяния электронов внутри сплава, вызванное особыми электронными свойствами никеля, приводит к существенному различию в движении положительных и отрицательных зарядов. Этот дисбаланс приводит к высокому термоэлектрическому напряжению, превосходящему характеристики обычных полупроводников.

Рекордное сочетание высокой электропроводности и большого коэффициента Зеебека в сплавах никель-золото приводит к беспрецедентному коэффициенту термоэлектрической мощности. Это означает, что эти сплавы могут генерировать гораздо больше электроэнергии, чем любой другой известный материал, что делает их весьма желательными для различных применений. Например, умные часы потенциально могут заряжаться автономно, используя тепло тела пользователя.

Это открытие — только начало, поскольку исследователи уже изучают других потенциальных кандидатов на термоэлектрические материалы, которые не требуют дорогих элементов, таких как золото. Их работа представляет собой важное доказательство концепции, которая расширяет диапазон материалов, подходящих для термоэлектрических применений, за пределы полупроводников.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что обнаружили исследователи TU Wien?

Ответ: Исследователи обнаружили, что сплавы никель-золото обладают исключительными свойствами термоэлектрических материалов.

Вопрос: Как работают термоэлектрические материалы?

Ответ: Термоэлектрические материалы преобразуют тепло непосредственно в электрическую энергию посредством движения заряженных частиц.

Вопрос: Почему металлы не считались пригодными для термоэлектрических применений?

Ответ: Металлы обычно имеют низкий коэффициент Зеебека, который является ключевым параметром термоэлектрических характеристик.

Вопрос: В чем значение открытия?

Ответ: Это открытие бросает вызов традиционным взглядам на металлы в термоэлектрике и открывает новые возможности для их применения в различных технологиях.

Вопрос: Каковы потенциальные применения сплавов никеля и золота?

Ответ: В будущем никель-золотые сплавы могут использоваться в производстве энергии, повседневной электронике и в крупномасштабных приложениях.