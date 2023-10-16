Захватывающие находки окаменелостей проливают новый свет на жизнь позднего мела в Аргентине

Новое исследование, представленное на встрече GSA Connects 2023 Геологического общества Америки палеонтологом Мэтью Ламанной, выявило захватывающие открытия окаменелостей в карьере Каньядон-Томас в аргентинском регионе Патагонии. Результаты дают ценную информацию о жизни в конце мелового периода, незадолго до того, как вымерли нептичьи динозавры.

Ламанна подчеркивает важность понимания биоразнообразия, эволюции и палеобиогеографии динозавров и других континентальных позвоночных животных в Южном полушарии в позднем меловом периоде. Местонахождение окаменелостей в Аргентине помогает заполнить пробелы в наших знаниях об этих животных в регионе.

Местонахождение Каньядон-Томас было первоначально обнаружено в 2020 году в ходе палеонтологического исследования воздействия, проведенного Музеем Ла-Платы. В ходе исследования были обнаружены окаменелости динозавров, в том числе кости крупных утконосых динозавров, называемых гадрозаврами. Дальнейшие раскопки выявили многочисленные кости гадрозавров разного размера, что потенциально указывает на наличие социальной группы или даже стада родственных особей.

Помимо окаменелостей гадрозавров, команда также обнаружила останки хищных динозавров, такие как зуб и коготь. Кроме того, на этом участке были обнаружены редкие и мелкие позвоночные животные, в том числе первая змея мелового периода, обнаруженная в бассейне залива Сан-Хорхе, и верхняя челюсть рейгитериида, небольшого млекопитающего.

Открытие челюсти млекопитающего особенно важно, поскольку понимание жизни млекопитающих в меловой период имеет решающее значение для понимания полной картины вымирания нептичьих динозавров и последующего расширения млекопитающих. По словам Ламанна, челюсть млекопитающего — одна из лучших когда-либо обнаруженных окаменелостей такого рода.

Несмотря на то, что местонахождение Каньядон Томас находится на предварительной стадии исследований и раскопок, оно уже подает большие надежды. Обнаруживается больше материалов, что указывает на то, что предстоит еще много работы и еще много окаменелостей, которые предстоит обнаружить на этом месте.

В целом, эти захватывающие находки окаменелостей в Аргентине способствуют нашему пониманию жизни позднего мела в Южном полушарии и проливают новый свет на биоразнообразие и эволюцию динозавров и других позвоночных животных в этот период.

источники:

- Глоссарий: [Меловой период] (https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous)

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