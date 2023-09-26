Конкурс видеороликов Nikon «Маленький мир в движении» раскрывает информацию о нарушениях развития нервной системы

13-й ежегодный конкурс видеороликов Nikon «Маленький мир в движении» присудил первое место доктору Александру Дюмулену за его захватывающий видеоролик, демонстрирующий развитие нейронов куриного эмбриона. Видео Дюмулена дает ценную информацию о расстройствах нервного развития, таких как расстройства аутистического спектра и шизофрения, подчеркивая потенциальные отклонения, возникающие в центральной нервной системе.

На видео запечатлен сложный процесс соединения нейронов с противоположной стороной центральной нервной системы, известной как средняя линия. Исследования Дюмулена направлены на понимание процессов развития нейронов у эмбрионов кур и мышей, чтобы еще больше улучшить наше понимание того, как функционирует нервная система, и выявить потенциальные факторы, способствующие нарушениям нервного развития. Изучая эти организмы, Дюмулен стремится внести свой вклад в развитие потенциальных методов лечения этих состояний.

Для захвата видео Дюмулен использовал новый метод визуализации, который позволил визуализировать передачу информации о живых клетках. Одной из основных задач, с которыми пришлось столкнуться, был поиск реального метода доступа к нейронам и получения высококачественных изображений в течение длительного периода времени. Благодаря точным навыкам препарирования и адаптированным методам микроскопии Дюмулен успешно запечатлел завораживающее поведение развивающихся нейронов.

Конкурс Nikon «Маленький мир в движении» не только подчеркивает красоту природы посредством научных исследований, но и поощряет таких исследователей, как Дюмулен, делиться своими работами со всем миром. Конкурс уже почти полвека является местом демонстрации потрясающих визуально и новаторских с научной точки зрения работ.

Второе место в конкурсе было присуждено Фабиану Дж. Уэстону за его видео, демонстрирующее кровоток в хвостовом плавнике небольшой рыбы, а третье место досталось Нелл Сондерс за ее видео, изображающее слияние и гибель человеческих клеток при заражении SARS-CoV. 2.

Конкурс видеороликов Nikon «Маленький мир в движении» предоставляет ученым и исследователям платформу для обмена своими открытиями и достижениями в области микроскопии. Благодаря этим видеороликам мы получаем более глубокое понимание тонкостей мира природы и его значения для различных областей исследования.

Определения:

– Нейроны: нервные клетки, ответственные за передачу информации по всему телу.

– Расстройства нервно-психического развития: состояния, влияющие на развитие нервной системы и мозга, такие как расстройства аутистического спектра и шизофрения.

источники:

– Никон Инструментс Инк.