Происхождение колец Сатурна: столкновение древних лун

Недавнее исследование предполагает, что знаковая система колец, окружающая Сатурн, могла образоваться в результате столкновения двух древних ледяных лун. Сатурн, известный своими семью концентрическими кольцами и огромным количеством спутников, уже давно очаровывает астрономов. Используя данные, собранные миссией НАСА «Кассини», и проведя компьютерное моделирование, исследователи предложили возможное объяснение происхождения колец Сатурна.

Миссия Кассини, вращавшаяся вокруг Сатурна в течение 13 лет, обнаружила, что материал колец состоит из нетронутых ледяных фрагментов, не загрязненных пылью. Эти находки предполагают, что кольца относительно молоды, им всего несколько миллионов лет. Чтобы разгадать эту тайну, эксперты НАСА и Даремского университета предположили, что кольца могли образоваться в результате недавнего столкновения двух больших ледяных лун.

Смоделировав почти 200 сценариев такого столкновения, исследователи обнаружили, что столкновение между спутниками, подобными по размеру нынешним спутникам Сатурна Дионе и Рее, может объяснить существование колец. Диаметр этих спутников примерно равен одной трети и чуть меньше половины диаметра земной луны соответственно.

Моделирование показало, что столкновение разбросало ледяные фрагменты и каменные ядра по-разному. В результате каменные ядра слились бы в новые луны, а лед рассеялся бы ближе к поверхности Сатурна, образуя кольца. Этот сценарий соответствует пределу Роша, который определяет границу, где гравитация орбитального материала слабее, чем приливные силы.

Одним из важных результатов исследования является осознание того, что ледяные спутники Сатурна, вероятно, имеют каменное ядро. Ученые полагают, что на этих ледяных лунах, включая крошечный Энцелад, могут быть условия, подходящие для возникновения жизни. Однако многое о Сатурне и его истории остается неизвестным, и это исследование представляет собой лишь небольшой шаг к разгадке тайн планеты.

Астрофизический журнал опубликовал исследование 27 сентября.

источники:

– Астрофизический журнал, 27 сентября 2021 г.