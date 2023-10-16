Массивная дыра в озоновом слое вызывает опасения по поводу восстановления

В сентябре 2023 года европейские учёные сделали тревожное открытие — огромную дыру в озоновом слое над Южным полюсом. Это открытие вызвало обеспокоенность по поводу процесса восстановления озонового слоя и его влияния на жизнь на Земле.

Озоновый слой, особенно над полярными регионами, постепенно восстанавливается благодаря успеху Монреальского протокола. Монреальский протокол, подписанный в 1987 году 195 странами, запретил использование хлорфторуглеродов (ХФУ), которые ответственны за разрушение озонового слоя. В 2019 году дыра над Антарктидой достигла наименьшего когда-либо зарегистрированного размера.

Однако 16 сентября была обнаружена дыра площадью 26 миллионов квадратных километров, что эквивалентно размерам Северной Америки. Озоновый слой естественным образом колеблется над каждым полюсом в течение сезона, при этом зимой образуются дыры из-за полярных стратосферных облаков, которые еще больше истощают и без того ограниченную массу озона. Летом уровень озона возвращается к норме. К сожалению, в этом году озоновая дыра начала быстро расширяться в середине августа, ознаменовав конец зимы в Южном полушарии.

Одним из потенциальных виновников расширения озоновой дыры является извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в южной части Тихого океана. Это извержение выбросило в стратосферу более 50 миллионов тонн водяного пара, что может повлиять на озоновый слой. Эль-Ниньо, климатическая модель, которая изменяет температуру вокруг полюсов, также, возможно, сыграла свою роль. Несмотря на эти проблемы, эксперты Европейского космического агентства полагают, что озоновый слой в конечном итоге восстановится к 2050 году.

Озоновый слой имеет решающее значение для защиты всех форм жизни на Земле. Он действует как невидимый фильтр, защищающий живые организмы от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Большая часть УФ-лучей поглощается озоновым слоем, не позволяя им достичь поверхности Земли. Без защитного эффекта озона жизнь на Земле не развивалась бы так, как сейчас.

Источники: Монреальский протокол, Европейское космическое агентство.