Среди обширных просторов северного Чада находится загадочное геологическое чудо, известное как Тру-о-Натрон. Эта очаровательная достопримечательность — вулканическая яма и содовое озеро — представляет собой поразительное изображение, напоминающее призрачное лицо, смотрящее на вас. Удивительно, но 12 февраля 2023 года астронавт на борту Международной космической станции сделал запоминающуюся фотографию этого небесного образа.

Если углубляться в геологические детали, то «лицо» Тру-о-Натрон частично определяется тенями, отбрасываемыми от края кальдеры, вулканического кратера, образовавшегося либо в результате сильного извержения, либо в результате обрушения поверхности в частично опустевший магматический очаг. Глубину и характер этому неземному лицу добавляют «глаза» и «нос», образованные внушительными шлаковыми конусами, окружающими вулканические жерла. Эти шлаковые конусы, которые считаются относительно молодыми по геологическим меркам, вероятно, появились в течение последних нескольких миллионов лет, а возможно, даже совсем недавно, в последние несколько тысяч лет.

Однако самый захватывающий аспект этого неземного зрелища находится внутри «рта». Его окружает минеральная корка, состоящая из натрона, солевой амальгамации карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Эта корка проявляется в том, что вода из горячих источников накапливается на поверхности, впоследствии испаряется и дает начало богатому минералами пару из геотермически активного региона.

Тру-о-Натрон расположен к юго-востоку от Тарсо-Туссиде и может похвастаться обширным вулканическим ландшафтом, усеянным фумаролами и активным стратовулканом. Будучи одной из многих вулканических вершин, украшающих горы Тибести, этот район стал свидетелем нескольких относительно недавних, но едва документированных извержений вулканов.

Еще большую загадочность вызывает отдаленная и недоступная природа Тру-о-Натрона, усложняющая научные исследования. Тем не менее, некоторая информация была получена из образцов, извлеченных во время экспедиции 1960-х годов. Эти образцы камней и окаменелостей позволяют предположить, что Тру-о-Натрон когда-то был затоплен ледниковым озером глубиной, вероятно, несколько сотен метров, около 14,000 2015 лет назад. Более того, в 120,000 году немецкий исследователь по имени Стефан Крепелин возглавил экспедицию на это место и обнаружил окаменелые водные водоросли, которые, по оценкам, процветали примерно XNUMX XNUMX лет назад.

Хотя доступ на землю остается ограниченным, спутниковые наблюдения сыграли ключевую роль в разгадке некоторых тайн региона. Исследователи Кембриджского университета, используя данные, собранные датчиком ASTER спутника НАСА «Терра», тщательно собрали предварительную хронику вулканической активности в этом районе. Это исследование разделяет вулканическую историю региона на шесть отдельных этапов, при этом появление Тру-о-Натрона стало одним из последних значительных геологических событий.

Пусть Тру-о-Натрон послужит ярким напоминанием о необыкновенных геологических чудесах, которые по-прежнему скрыты под поверхностью Земли. Его отдаленное расположение и ограниченность исследований могут окутать его тайной, но благодаря коллективным усилиям ученых и технологическим достижениям мы приближаемся к лучшему пониманию этого неземного зрелища.

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FAQ

Вопрос: Что такое Тру о Натрон?

Ответ: Тру-о-Натрон — это вулканическая яма и содовое озеро, расположенное на севере Чада. Он имеет характерный внешний вид, напоминающий призрачное лицо.

Вопрос: Как формировалось «лицо» Trou au Natron?

Ответ: Тени от края кальдеры, а также шлаковые конусы, окружающие жерла вулканов, способствуют формированию лица.

Вопрос: Из чего сделан «рот» Тру о Натрон?

Ответ: «Рот» окружен минеральной коркой, состоящей из натрона, который представляет собой смесь различных солей натрия.

Вопрос: Что мы знаем о вулканической истории Тру-о-Натрон?

Ответ: Вулканическая активность Тру-о-Натрона документирована скудно, но спутниковые наблюдения и геологические образцы указывают на относительно недавние извержения и ледниковое озеро, заполнившее яму тысячи лет назад.

Вопрос: Легко ли доступен Тру-о-Натрон для научного изучения?

Ответ: Удаленное расположение и сложная местность затрудняют доступ к Тру-о-Натрону, что ограничивает научные исследования и исследования.