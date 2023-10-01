Поразительное изображение раскрывает «галактическую луковицу» и феномен гравитационного линзирования

Новое захватывающее изображение, полученное камерой темной энергии, открыло захватывающий вид «галактической луковицы», оболочки галактики с множеством слоев, простирающейся на удивительное расстояние в 150,000 3923 световых лет. Эта впечатляющая галактика, известная как NGC XNUMX, примерно в два раза больше нашего Млечного Пути.

Что делает это изображение еще более примечательным, так это наличие поблизости скопления галактик, обладающего огромной массой. Это массивное скопление требует такой огромной гравитационной силы, что оно искривляет пространство-время. Следовательно, свет, излучаемый галактиками, расположенными за скоплением, трансформируется, как будто проходя через увеличительное стекло. Это явление называется гравитационным линзированием.

Камера темной энергии изначально была разработана для «Обзора темной энергии» — проекта, направленного на наблюдение за многочисленными галактиками. Этот наземный инструмент, расположенный на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко в Чили, с тех пор использовался для различных других наблюдений, включая получение изображений карликовых галактик и сливающихся галактик.

В центре внимания этого изображения — великолепная галактика-оболочка — уникальный тип эллиптической галактики, в которой звезды расположены в виде оболочек, а не распределены равномерно. Хотя спиральные галактики, такие как Млечный Путь, лишены такого расположения, по оценкам, примерно одна десятая часть эллиптических галактик обладает этой особенностью. Ученые полагают, что эта структурная характеристика является результатом слияния двух галактик, когда более крупная галактика поглощает свою меньшую копию.

NOIRLab объясняет необычную природу оболочки галактики: в процессе слияния гравитационное поле большей галактики постепенно отделяет звезды от диска меньшей галактики. Затем эти звезды сливаются с внешним гало большей галактики, образуя концентрические полосы, известные как оболочки. Аналогично это можно представить, добавив каплю пищевого красителя в миску с тестом и наблюдая за спиральным узором, который появляется при медленном перемешивании.

Еще один интересный аспект этого изображения расположен вверху в центре, где массивное скопление галактик под названием PLCK G287.0+32.9 искажает пространство-время, что приводит к растяжению света от далеких галактик. Чтобы в полной мере оценить тонкости этого изображения, на веб-сайте NOIRLab доступна его масштабируемая версия в высоком разрешении.

В заключение, это впечатляющее изображение дает представление о замечательной красоте и тайнах нашей Вселенной, раскрывает тайны галактик-оболочек и захватывающий феномен гравитационного линзирования.

источники:

- Первоначальный источник: NOIRLab.

– Изображение: DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA Обработка изображений: Ректор TA (Университет Аляски в Анкоридже/NOIRLab NSF), М. Замани (NOIRLab NSF), Р. Коломбари (NOIRLab NSF) ) и Д. де Мартин (NOIRLab NSF)