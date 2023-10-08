Новый набор мониторинговых кубсатов использует крылья вместо двигательных установок

CubeSats, небольшие спутники, используемые для дистанционного мониторинга Земли, становятся все более распространенными и теперь оснащаются различными двигательными установками. Однако новый комплекс мониторинга CubeSats, разработанный Испанским институтом аэрокосмических технологий (INTA) под названием «Передовые наноспутниковые системы для исследований Земли» (ANSER), использует уникальный подход — они используют крылья вместо традиционных двигательных установок.

ANSER CubeSats предназначены для наблюдения за водоемами и озерами на Иберии, полуострове в Европе, частью которого является Испания. Интересно, что название спутника происходит от испанского слова «дикий гусь», животного, известного своей способностью летать строем.

Крылья ANSER CubeSats развернутся после запуска и будут расположены на расстоянии примерно 10 км друг от друга. Несмотря на свою непосредственную близость, CubeSats будет находиться на орбите на высоте 500 км от земли. Крылья используют небольшое количество атмосферы, присутствующей на этой высоте, для создания сил сопротивления и подъемной силы, позволяя CubeSat маневрировать в желаемые положения.

Оказавшись на орбите, спутники ANSER CubeSats будут использовать свои гиперспектральные сканеры для получения изображений озер и водохранилищ с высоким разрешением. Эти изображения позволят им контролировать уровень воды и выявлять потенциальные опасности, такие как цветение водорослей. Благодаря относительно низкой стоимости CubeSats предлагают доступное решение для мониторинга водоемов.

Хотя эта пассивная двигательная установка сокращает продолжительность миссии, разработчики ANSER CubeSats видят в ней возможность запуска улучшенных версий в будущем. Поскольку аппаратные возможности продолжают развиваться, а стоимость запуска снижается, они планируют запускать новые CubeSats каждые 2-3 года по мере схода с орбиты старых.

В настоящее время запуск ANSER CubeSats приостановлен, поскольку рейс Vega VV23 проходит проверку после очистки запуска. Информация о новой дате запуска пока не сообщается. Будем надеяться, что вскоре ANSER CubeSats отправятся в полет и продемонстрируют эффективность крыльев как средства передвижения спутников.

источники:

– ЕКА – бестопливные CubeSats Vega будут поддерживать строй с помощью крыльев.

– UT – Cubesat испытает воду в качестве двигательной установки

– UT – Первый спутник Cubesat с двигателем на эффекте Холла отправился в космос

– UT – Космический корабль может быть оснащен крошечными двигателями, которые используют воду в качестве топлива