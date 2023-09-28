Несколько существенных генетических различий формируют цветы для пчел-опылителей и колибри

Исследование, проведенное Кэролайн Вессингер и ее командой в Университете Южной Каролины, показало, что ограниченное количество генетических вариаций играет решающую роль в определении отличительных характеристик цветов, привлекающих разных опылителей. Результаты, опубликованные в журнале PLOS Biology, проливают свет на то, как определенные генетические различия способствуют эволюции цветочных черт, адаптированных либо к пчелам, либо к колибри.

Растения, которые полагаются на животных-опылителей, развили уникальные наборы цветочных характеристик, известные как «синдромы опыления», которые специально предназначены для их опылителей. Например, у большинства растений рода Пенстемон есть широкие синие цветы, которые служат пчелам посадочными площадками. Однако у некоторых видов развились узкие трубчатые красные цветы, приспособленные для опыления колибри.

Чтобы понять, как эти синдромы опыления сохраняются генетически, исследователи проанализировали ДНК 229 растений трех родственных видов пенстемонов. Они сосредоточились на двух видах, адаптированных к опылению пчелами (P. neomexicanus и P. virgatus), и одном виде, адаптированном к опылению колибри (P. barbatus). Удивительно, но они обнаружили лишь небольшое количество генетических вариаций, которые отличают P. barbatus от его пчелоопыляемых родственников, несмотря на значительные различия в характеристиках цветков.

Исследование показало, что растения из одного и того же региона демонстрируют большее генетическое сходство, чем особи из отдаленных мест, независимо от вида. Это предполагает генетическое смешение полевых цветов, адаптированных к разным опылителям. Тем не менее, исследователи выявили 21 устойчивое генетическое различие между видами с разными опылителями. Эти вариации были распределены по всему геному, что повышает вероятность того, что набор признаков цветка может быть нарушен в результате генетической рекомбинации, которая происходит во время формирования гамет.

Три генетические вариации расположены рядом с геномными областями, связанными с цветом, шириной и объемом нектара цветка — признаками, специфичными для различных синдромов опыления. Исследователи предполагают, что эти результаты могут объяснить редкие события гибридизации между соседними видами Penstemon, опыляемыми пчелами и колибри, а также сильное давление отбора, направленное на поддержание характеристик цветка, адаптированных к каждому опылителю.

Доктор Вессингер отметил, что, хотя виды, опыляемые пчелами и колибри, легко различить в полевых условиях из-за их различных цветов и структур растений, лишь небольшое количество генетических областей различают эти виды на генетическом уровне.

Это исследование дает ценную информацию о генетических механизмах, лежащих в основе адаптации цветов к различным опылителям. Понимание этих генетических различий может иметь значение для сохранения цветковых растений и связанных с ними опылителей и управления ими.

Источник: «Несколько важных генетических локусов отличают виды Penstemon с цветками, адаптированными к опылению пчелами или колибри», PLOS Biology.