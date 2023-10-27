Проект LZ в Южной Дакоте вырывается вперед в глобальной гонке за темной материей

В поисках темной материи фаворитом стал проект LUX-ZEPLIN (LZ) в Южной Дакоте. Расположенный почти на миле ниже поверхности в Сэнфордском подземном исследовательском центре (SURF) в Лиде, Южная Дакота, LZ представляет собой передовой эксперимент с темной материей, финансируемый Управлением науки Министерства энергетики США (DOE).

Недавние результаты первых 60 дней поисков поставили LZ впереди других экспериментов по всему миру, в том числе в Канаде, Корее, Китае и Европе. Представитель проекта, доктор Чамкаур Гаг, сравнивает LZ с гоночным автомобилем, который был тщательно построен и теперь бьет рекорд наземной скорости. Это достижение знаменует собой вход на неизведанную территорию проекта.

Темная материя, неуловимое вещество, которое, как считается, составляет значительную часть Вселенной, уже давно озадачивает ученых. Он не взаимодействует со светом, что делает прямое обнаружение невероятно сложным. Цель эксперимента LZ — обнаружить невероятно редкие взаимодействия между частицами темной материи и обычной материей с помощью большого резервуара с жидким ксеноном, окруженного чувствительными детекторами.

Преимущество LZ заключается в его улучшенной чувствительности и увеличении размера ксеноновой мишени по сравнению с предыдущими экспериментами. Его расположение глубоко под землей сводит к минимуму помехи от космических лучей, что позволяет проводить более точные измерения. Успех проекта на данный момент ставит его в авангарде глобальной гонки за разгадку тайн темной материи.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое темная материя?

Ответ: Темная материя — это гипотетическая форма материи, которая, как полагают, составляет примерно 85% общей массы Вселенной. Он не взаимодействует со светом и наблюдался лишь косвенно благодаря его гравитационному воздействию на видимую материю.

Вопрос: Как работает эксперимент LZ?

Ответ: В эксперименте LZ используется большой резервуар с жидким ксеноном в качестве мишени для обнаружения взаимодействий между частицами темной материи и обычной материей. Когда частица темной материи сталкивается с атомом ксенона, она производит небольшую вспышку света и высвобождает электроны, которые затем обнаруживаются чувствительными приборами, окружающими резервуар.

Вопрос: Почему LZ расположена под землей?

Ответ: LZ расположена глубоко под землей, чтобы защитить эксперимент от космических лучей, которые могут помешать обнаружению частиц темной материи. Подземное расположение обеспечивает более тихую среду для более точных измерений.