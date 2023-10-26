Новые способы утилизации пищевых остатков: устойчивый подход

Европейские ученые, работая вместе с компаниями и кластерами, разработали новаторский инструмент поддержки принятия решений, направленный на выявление и максимизацию потенциала остатков пищевого производства. Это инновационное программное обеспечение не только учитывает технические аспекты, но также учитывает экономические и устойчивые факторы, революционизируя процесс принятия решений в агропищевой промышленности.

Ежегодно миллионы тонн продуктов питания выбрасываются, причем на фрукты и овощи приходится 45% этих потерь. Обычно эти остатки попадают на свалки или используются в качестве корма для животных. Однако многие не понимают, что эти побочные продукты содержат ценные промышленные соединения, которые можно извлечь и найти более эффективное использование.

В рамках европейского исследовательского проекта Model2Bio ученые, компании и кластеры объединились, чтобы разработать прототип инструмента поддержки принятия решений. Используя передовые математические модели, этот инструмент может ответить на три важнейших вопроса: что можно получить из отходов, как их можно получить наиболее экономично и каковы экологические и социальные последствия предлагаемых маршрутов переработки?

Вооружившись этой информацией, инструмент может предоставить рекомендации по наиболее устойчивым и экономически эффективным вариантам восстановления материалов, химикатов или энергии из остатков пищевого производства. Это открывает мир возможностей для агропродовольственных компаний, компаний по переработке отходов и биопромышленности.

Тамара Фернандес Аревало, исследователь некоммерческого технологического центра Ceit в Испании и координатор проекта Model2Bio, подчеркивает важность инструмента: «Компаниям часто не хватает знаний о том, как управлять своими отходами, кроме использования их в качестве корма для животных. Мы хотим продемонстрировать различные способы повышения ценности этих отходов, например, производство энергии из биогаза или создание продуктов с добавленной стоимостью».

Поскольку глобальная тенденция смещается в сторону потребления меньшего количества продуктов животного происхождения, альтернативные варианты использования сельскохозяйственных пищевых отходов становятся все более необходимыми. Например, вместо того, чтобы использовать сырную сыворотку в качестве корма для животных, из нее можно экстрагировать белки в качестве дополнения к альтернативам неживотного происхождения. Оставшийся в результате этого процесса сок, богатый сахаром, можно ферментировать с помощью микроорганизмов. В присутствии кислорода эти микроорганизмы производят масла, похожие на пальмовое. В отсутствие кислорода образуются органические кислоты, которые можно использовать для производства биопластиков.

Инструмент поддержки принятия решений играет решающую роль в определении наиболее экономически жизнеспособного и экологически безопасного процесса. Таким образом, это позволяет производить продукты, производство и логистика которых соответствуют их рыночной стоимости, одновременно ограничивая их экологический след.

В мире, где устойчивость имеет первостепенное значение, разработка этого инструмента поддержки принятия решений знаменует собой значительный шаг вперед в сокращении пищевых отходов и создании более замкнутой экономики.

Часто задаваемые вопросы

Какова цель инструмента поддержки принятия решений, разработанного европейскими учеными?

Инструмент поддержки принятия решений направлен на выявление и максимизацию потенциала отходов производства продуктов питания путем рассмотрения технических, экономических и устойчивых факторов. Он предоставляет рекомендации о том, как извлекать материалы, химикаты или энергию из этих остатков наиболее экономичным и экологически безопасным способом.

Почему важно найти инновационные способы утилизации пищевых остатков?

Поиск инновационных способов утилизации пищевых остатков имеет решающее значение, поскольку он сокращает количество отходов и максимизирует ценность этих побочных продуктов. Вместо того, чтобы выбрасываться или использоваться в качестве корма для животных, эти остатки можно превратить в ценные промышленные соединения, способствуя более устойчивой и замкнутой экономике.

Каковы примеры альтернативного использования сельскохозяйственных отходов?

Одним из примеров альтернативного использования остатков сельскохозяйственной продукции является извлечение белков из сырной сыворотки в качестве дополнения к альтернативам неживотного происхождения. Оставшийся в результате этого процесса сок может быть ферментирован микроорганизмами, в результате чего в присутствии кислорода получаются масла, похожие на пальмовое. В отсутствие кислорода образуются органические кислоты, которые, помимо прочего, можно использовать для производства биопластиков.

Какую пользу инструмент поддержки принятия решений принесет компаниям агропищевой отрасли?

Инструмент поддержки принятия решений предоставляет агропродовольственным компаниям ценную информацию о том, как более эффективно управлять отходами. В нем представлены альтернативные способы повышения ценности этих отходов, такие как производство энергии из биогаза или производство продуктов с добавленной стоимостью. Применяя эти устойчивые методы, компании могут сократить количество отходов, увеличить свой экологический след и потенциально открыть новые источники дохода.