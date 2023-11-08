Новая статья: Взлет и падение сверхпроводников при комнатной температуре

Поиски сверхпроводников при комнатной температуре по-прежнему остаются поездкой на американских горках, полной волнений и разочарований. Последняя неудача произошла после того, как престижный научный журнал Nature отказался от исследования, в котором утверждалось о создании сверхпроводника при комнатной температуре с использованием водорода, лютеция и азота.

Первоначально исследовательская работа вызвала как волнение, так и скептицизм, когда была опубликована в начале этого года. Применение сверхпроводника при комнатной температуре могло бы произвести революцию в различных отраслях промышленности, от энергетических сетей до медицинской визуализации.

Однако возникли сомнения в достоверности данных по электрическому сопротивлению, представленных в статье. Эксперты выразили обеспокоенность журналу Nature, что побудило журнал провести расследование. В конечном итоге достоверность исследования была поставлена ​​под сомнение, что привело к его опровержению.

В опровержении журнала Nature поясняется, что восемь из 11 авторов исследования дистанцировались от руководителя исследования, физика Ранги Диаса, обвинив его в недобросовестных действиях во время подготовки и подачи рукописи. Это не первый раз, когда Диас сталкивается с отказом от своей работы по сверхпроводникам при комнатной температуре. Предыдущее исследование высокотемпературной сверхпроводимости также было отозвано в прошлом году.

На этом споры вокруг Диаса не заканчиваются. Появились обвинения в том, что около 20 процентов его докторской диссертации были плагиатом, что добавило еще один уровень пристального внимания к его исследованиям. Университет Рочестера, где работает Диас, начал расследование по этому поводу.

Отказ от этого исследования последовал за другим широко разрекламированным инцидентом, связанным с материалом, известным как LK-99, который первоначально считался потенциальным сверхпроводником при комнатной температуре. Однако последующие попытки репликации не увенчались успехом, что опровергло утверждения, касающиеся LK-99.

Хотя поиски сверхпроводников при комнатной температуре продолжаются, недавние отказы подчеркивают проблемы в этой области. Поскольку ученые стремятся раздвинуть границы возможного, тщательное изучение и копирование необходимы для обеспечения целостности научных исследований.

Часто задаваемые вопросы

Что такое сверхпроводник?

Сверхпроводник — это материал, который может проводить электричество с нулевым электрическим сопротивлением при очень низких температурах или, в случае сверхпроводников при комнатной температуре, при температурах, достижимых в нормальных условиях.

Каковы потенциальные применения сверхпроводников при комнатной температуре?

Сверхпроводники при комнатной температуре могут произвести революцию в различных отраслях, включая энергетическую инфраструктуру, транспорт и медицинскую визуализацию. Они могут позволить разработать более эффективные электрические системы с нулевым сопротивлением, что приведет к значительному прогрессу в электросетях, транспортных системах, таких как левитирующие поезда, и улучшенных медицинских устройствах.

Почему опровержения важны в научных исследованиях?

Опровержения имеют большое значение в научных исследованиях, поскольку они указывают на потерю доверия к результатам, представленным в исследовании. Отзыв происходит, когда в методах исследования, данных или выводах выявляются существенные недостатки или проблемы. Они служат напоминанием о строгом процессе, которому подвергаются научные исследования для обеспечения точности и надежности.