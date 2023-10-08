Древняя сирийская деревня уничтожена космическим ударом, говорится в исследовании

Недавно опубликованное исследование показывает, что вымершая деревня на севере Сирии, вероятно, была разрушена большой кометой, которая ударила по Земле примерно 12,800 XNUMX лет назад. Воздействие кометы вызвало значительные изменения в образе жизни деревни: переход от охоты к сельскому хозяйству и, в конечном итоге, привел к контролю над дикими животными.

Исследователи заявляют, что это открытие является самым ранним примером того, как человеческое поселение подверглось катастрофическому воздействию космического удара. Анализ проводился на останках, раскопанных в доисторической деревне Абу-Хурейра, которая сейчас затоплена озером Асад на севере Сирии.

Исследование также предполагает, что во время столкновения кометы с Землей произошел резкий сдвиг в местном климате. Комета, известная как Кентавр, представляла собой ледяное тело шириной 62 мили, которое распалось при входе в атмосферу планеты. Эти объекты характеризуются своим внешним видом, похожим на астероид, но также оставляют за собой хвост газа и пыли, как у комет.

Воздушный взрыв произошел, когда один из чрезвычайно горячих фрагментов кометы взорвался высоко в атмосфере Земли. Возникшие в результате ударные волны стерли с лица земли деревню и покрыли регион пылью, в результате чего зима стала прохладной и сухой. Это событие получило название «гипотеза воздействия молодого дриаса».

До удара кометы поселенцы в основном потребляли дикорастущие фрукты, ягоды и бобовые. Однако останки после события указывают на значительные изменения в их рационе с переходом на зерновые и чечевицу. Это изменение можно отнести к ранним попыткам заняться сельским хозяйством.

Примечательно, что исследование также выявило рост засухоустойчивых культур, что указывает на переход к более сухому климату. Жители деревни начали выращивать ячмень, пшеницу и бобовые, что подтверждается вещественными доказательствами.

Эти результаты согласуются с гипотезой, предложенной в 2007 году, о том, что несколько подобных взрывов комет произошли на разных континентах. Более 50 известных мест на пяти континентах пострадали от фрагментов кометы, упавшей на сирийскую деревню.

Несмотря на отсутствие видимых воронок на земле из-за взрыва в воздухе, исследовательская группа подчеркивает, что воронка не является обязательной для подтверждения удара. Многие признанные удары не оставляют видимых кратеров.

В заключение, исследование проливает свет на древнюю сирийскую деревню, которая была разрушена падением кометы примерно 12,800 XNUMX лет назад. Эта катастрофа вызвала значительный сдвиг в образе жизни деревни, что привело к освоению сельского хозяйства и выращиванию различных культур. Полученные результаты также предоставляют дополнительные доказательства того, что в этот период по всему миру происходили многочисленные взрывы комет.

источники:

- Воздушные взрывы и кратерные удары (журнал)

– «У английского побережья найдена деревня старше Стоунхенджа» (статья)