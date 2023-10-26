Астероид «Камо'оалева» дает ключ к разгадке происхождения Луны

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, обнаружило новые доказательства, указывающие на интригующую связь между околоземным астероидом и нашей Луной. Этот астероид, известный как Камоалева, вращается вокруг Земли на расстоянии 9 миллионов миль каждый апрель с момента его открытия в 2016 году. Однако только в 2021 году ученые обнаружили его удивительное сходство по составу с Луной.

Ведущий автор Рену Малхотра, планетолог из Университета Аризоны, объясняет, что этот новый анализ предполагает, что вероятным источником Камо'оалевы является Луна, что с гавайского языка переводится как «колеблющийся фрагмент». Особые орбитальные свойства астероида побудили к дальнейшему исследованию. Во-первых, Камо'оалева, кажется, вращается вокруг Земли, несмотря на то, что ее фактическим партнером является Солнце. Во-вторых, в отличие от многих околоземных объектов с более короткой продолжительностью жизни, этот астероид, по прогнозам, будет оставаться в непосредственной близости от Земли в течение миллионов лет.

Дальнейшее исследование спектров Камоалева показало, что свойства светового излучения и поглощения астероида указывают на лунную породу. Это неожиданное открытие побудило исследователей смоделировать потенциальное воздействие астероида на Луну, исследуя последующие гравитационные силы, которые могут выбросить лунные фрагменты на околоземные орбиты. К своему удивлению, они обнаружили, что часть этих фрагментов камней действительно может оказаться на далеких орбитах вокруг Солнца, а не приземлиться на Землю или вернуться на поверхность Луны.

Значение этих результатов выходит за рамки простого происхождения Камоалевы. Они предоставляют ученым ценную информацию об опасных околоземных астероидах и улучшают наше понимание сложной динамики между небесными телами в нашей Солнечной системе. Двигаясь вперед, команда стремится выяснить точные условия, связанные с переходом камня на его текущую орбиту, и определить точное время удара.

В заключение отметим, что открытие Камо'оалевы открывает новые возможности для исследований и поднимает захватывающие вопросы, касающиеся истории Луны и происхождения астероидов в нашем космическом окружении.

FAQ

Вопрос: Каково значение астероида Камоалева?



Ответ: Астероид Камо'оалева имеет большое значение, поскольку его состав похож на состав Луны, что дает ученым подсказку о происхождении Луны.

Вопрос: Почему Камоалева считается «квазиспутником» Земли?



Ответ: Камо'оалева считается квазиспутником Земли, поскольку его орбита вращается близко к нашей планете, хотя его фактическим партнером является Солнце.

Вопрос: Какие уникальные свойства Камоалева привлекли внимание астрономов?



Ответ: Камо'оалева привлекла астрономов из-за ее необычной орбиты вокруг Земли и прогнозируемой долгосрочной близости к нашей планете.

Вопрос: Как ученые определили, что Камоалева сделана из лунного камня?



Ответ: Ученые проанализировали свет, излучаемый и поглощаемый Камоалевой, и определили, что по составу она представляет собой лунный камень.

Вопрос: Какое значение эти открытия имеют для нашего понимания околоземных астероидов?



Ответ: Результаты дают представление о сложной динамике околоземных астероидов и улучшают наше понимание их потенциальных опасностей.

Вопрос: Каковы следующие шаги исследователей?



Ответ: Следующие шаги включают исследование условий, которые привели Камо'оалеву на текущую орбиту, и определение точного времени удара, вызвавшего выброс лунного фрагмента.