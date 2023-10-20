Механизм белковых конденсатов в нейронах сенсорных рецепторов

Прикосновение играет решающую роль в нашем физическом, эмоциональном и социальном благополучии. Он необходим для сенсорной интеграции, эмоционального выражения и когнитивного развития. Способность воспринимать прикосновения позволяет нам формировать связи с другими людьми и понимать окружающий мир. Но как именно клетки нашего тела воспринимают и передают механические силы?

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Cell Biology исследователями из ICFO и IRB Barcelona, ​​пролило свет на механизм, посредством которого белковые конденсаты переходят из жидкого в твердое состояние в нейронах сенсорных рецепторов. Белковые конденсаты представляют собой биомолекулярные комплексы, играющие роль в различных физиологических и патологических процессах.

Исследователи сосредоточились на белке под названием MEC-2, который отвечает за механику мембран и активность ионных каналов. Они обнаружили, что MEC-2 образует конденсаты в нейронах сенсорных рецепторов. С помощью флуоресцентной визуализации и методов молекулярной микроскопии исследователи наблюдали две разные популяции MEC-2: жидкий пул возле тела клетки, который способствует транспорту, и твердую зрелую популяцию в дистальных нейритах, которая выдерживает механические воздействия во время прикосновения.

Дальнейшие эксперименты выявили молекулярные механизмы процесса конденсации и то, как механические свойства конденсатов изменяются с течением времени. Исследователи также обнаружили, что другой белок под названием UNC-89 способствует созреванию жесткости конденсатов MEC-2, что приводит к изменению их биологической функции.

Эти данные дают представление о роли белковых конденсатов в механотрансдукции, когда клетки преобразуют механические стимулы в электрохимическую активность. Переход из жидкого состояния в твердое состояние переключает функцию конденсатов, позволяя им облегчить интеграцию и преобразование механических сигналов во время механоощущений.

Понимание функции белковых конденсатов может иметь важное значение для разработки инновационных методов лечения и лечения. Это может помочь в выявлении молекулярных деталей, связанных с переходами ригидности в здоровом состоянии и при заболеваниях, а также дать представление о неврологических расстройствах.

Источник: Nature Cell Biology (URL-адрес не указан).

Определения:

– Белковые конденсаты: биомолекулярные комплексы, образующие жидкоподобные структуры в клетках.

– Механотрансдукция: процесс, посредством которого клетки преобразуют механический стимул в электрохимическую активность.

– Созревание жесткости: переход конденсатов из жидкого состояния в твердое состояние.

– Механоощущение: восприятие механических сил клетками.