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Астрономы сделали потрясающую фотографию розовой красной туманности

ByМамфо Брешиа

Октябрь 5, 2023
Астрономы сделали потрясающую фотографию розовой красной туманности

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) недавно представили захватывающую новую фотографию розово-красной туманности, известной как IC1284. Эта эмиссионная туманность, расположенная в центре изображения, излучает яркий красный оттенок из-за сочетания активного звездообразования и синтеза водорода в этом регионе. Его яркость является результатом того, что ионизированный газ излучает собственный свет.

Телескоп VLT Survey Европейской южной обсерватории сделал это потрясающее изображение в рамках продолжающихся усилий по пониманию жизненного цикла звезд. Изучая туманности, подобные IC1284, ученые надеются получить ценную информацию о том, как звезды рождаются, живут и в конечном итоге умирают.

Туманности — это огромные скопления пыли и газа, которые служат строительными блоками для новых звезд. Они играют решающую роль в рождении и эволюции галактик. На изображении IC1284 также можно увидеть две голубые отражательные туманности, NGC6589 и NGC6590, расположенные в правом нижнем углу. В отличие от эмиссионных туманностей, отражательные туманности состоят из межзвездных пылевых облаков, которые отражают свет, излучаемый близлежащими звездами, что приводит к отчетливому синему оттенку.

Эта фотография была сделана с помощью широкоугольной камеры OmegaCAM Европейской южной обсерватории, установленной на обзорном телескопе VLT, расположенном в обсерватории Паранал в Чили. Изображение является частью фотометрического H-альфа-обзора южной галактической плоскости и балджа VST (VPHAS+), обширного исследования, целью которого является изучение туманностей и звезд с использованием видимого света.

Публичный опрос ESO предоставляет астрономам ценные данные, позволяющие лучше понять жизненные циклы звезд и формирование туманностей. Наблюдая за этими небесными объектами в видимом свете, ученые могут по-новому взглянуть на процессы, формирующие нашу Вселенную.

источники:
– Европейская южная обсерватория (ESO)
- Космос

By Мамфо Брешиа

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