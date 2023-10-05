Астрономы сделали потрясающую фотографию розовой красной туманности

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) недавно представили захватывающую новую фотографию розово-красной туманности, известной как IC1284. Эта эмиссионная туманность, расположенная в центре изображения, излучает яркий красный оттенок из-за сочетания активного звездообразования и синтеза водорода в этом регионе. Его яркость является результатом того, что ионизированный газ излучает собственный свет.

Телескоп VLT Survey Европейской южной обсерватории сделал это потрясающее изображение в рамках продолжающихся усилий по пониманию жизненного цикла звезд. Изучая туманности, подобные IC1284, ученые надеются получить ценную информацию о том, как звезды рождаются, живут и в конечном итоге умирают.

Туманности — это огромные скопления пыли и газа, которые служат строительными блоками для новых звезд. Они играют решающую роль в рождении и эволюции галактик. На изображении IC1284 также можно увидеть две голубые отражательные туманности, NGC6589 и NGC6590, расположенные в правом нижнем углу. В отличие от эмиссионных туманностей, отражательные туманности состоят из межзвездных пылевых облаков, которые отражают свет, излучаемый близлежащими звездами, что приводит к отчетливому синему оттенку.

Эта фотография была сделана с помощью широкоугольной камеры OmegaCAM Европейской южной обсерватории, установленной на обзорном телескопе VLT, расположенном в обсерватории Паранал в Чили. Изображение является частью фотометрического H-альфа-обзора южной галактической плоскости и балджа VST (VPHAS+), обширного исследования, целью которого является изучение туманностей и звезд с использованием видимого света.

Публичный опрос ESO предоставляет астрономам ценные данные, позволяющие лучше понять жизненные циклы звезд и формирование туманностей. Наблюдая за этими небесными объектами в видимом свете, ученые могут по-новому взглянуть на процессы, формирующие нашу Вселенную.

источники:

– Европейская южная обсерватория (ESO)

- Космос