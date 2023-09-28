Многообещающий подход к борьбе с убегающими электронами в термоядерных устройствах

Исследователи во главе с Чанг Лю из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) сделали революционное открытие, которое может ускорить появление энергии управляемого термоядерного синтеза на Земле. Они обнаружили многообещающий подход к смягчению разрушительных последствий убегающих электронов, создаваемых сбоями в термоядерных устройствах токамаков. Ключом к этому подходу является использование уникального типа плазменных волн, известных как волны Альвена.

Традиционно известно, что альфвеновские волны ослабляют удержание частиц высокой энергии в реакторах токамака, снижая эффективность этих устройств. Однако исследователи обнаружили, что ослабление, вызванное альфвеновскими волнами, на самом деле может рассеивать или рассеивать высокоэнергетические электроны, прежде чем они смогут превратиться в лавины, повреждающие компоненты токамака. В этом круговом процессе участвуют убегающие электроны, создающие нестабильность, вызывающую альфвеновские волны, которые, в свою очередь, предотвращают образование лавин.

Исследователи разработали теорию, которая объясняет круговую природу этих взаимодействий, и их результаты хорошо согласуются с экспериментами, проведенными на Национальной термоядерной установке DIII-D. Они также проверили свою теорию на суперкомпьютере Summit в Национальной лаборатории Ок-Ридж и получили положительные результаты.

Это открытие может иметь значительные последствия для развития термоядерной энергетики, особенно в разработке термоядерных электростанций. Снижая риск сбоев и убегающих электронов, можно повысить эффективность и безопасность токамаков. В настоящее время исследователи планируют экспериментальные кампании для дальнейшего развития своих выводов.

В целом, это революционное открытие дает исчерпывающее объяснение роли альфвеновских волн в подавлении убегающих электронов и устанавливает связь между этими волнами и генерацией убегающих электронов в токамаках.

Источник: Принстонская лаборатория физики плазмы (DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102).