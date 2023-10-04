Отпуск начальника транзитной полиции принимает разрушительный оборот из-за редкого заболевания

Дэйв Джонс, начальник транзитной полиции Ванкувера, отправился на семейный отдых в южные внутренние районы Британской Колумбии, который быстро превратился в опыт, изменивший его жизнь. Во время отпуска Джонс проснулся с онемением рук и ног, которое вскоре ухудшилось, включая изменение голоса, трудности с глотанием, потерю равновесия и двоение в глазах.

Первоначально думая, что это произошло из-за сна в странной позе, Джонс обратился за медицинской помощью в больницу Оливера. Однако стало ясно, что для постановки диагноза необходимо современное неврологическое оборудование. Находясь в Хоупе, Джонс выпал возле своей машины, и незнакомец помог ему вернуться в машину. Жена немедленно отвезла его в Королевскую Колумбийскую больницу, где ему в конечном итоге поставили диагноз синдром Гийена-Барре, редкое заболевание.

Синдром Гийена-Барре — быстро прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует нервы, что приводит к мышечной слабости и параличу. Точная причина не до конца понятна, но она часто возникает вследствие вирусной или бактериальной инфекции. Джонс перенес пищевое отравление примерно за 10 дней до появления симптомов.

В больнице Джонса пришлось кормить через зонд, так как он не мог глотать. Хотя его разум остался нетронутым, он не мог говорить и временами с трудом дышал. Исключив другие возможные причины, Джонс начал лечение от синдрома Гийена-Барре. Прогноз его выздоровления положительный, но ему потребуется время, чтобы восстановить полную силу.

Джонс должен был уйти в отставку с должности начальника транзитной полиции метро Ванкувер 30 сентября. Он подчеркнул важность наличия системы поддержки и выразил благодарность за помощь и заботу, оказанную его семьей, особенно его женой. Теперь Джонс по-новому ценит маленькие моменты жизни и планирует наслаждаться особенными моментами со своими близкими после выхода на пенсию.

источники:

– Global News, подразделение Corus Entertainment Inc.