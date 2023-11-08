Ученые разработали биоразлагаемый каркас для нервов для регенерации периферических нервов

Нейробиологи добились значительного прогресса в области регенерации нервов, разработав полностью биоразлагаемый каркас для нервов. Это революционное исследование, опубликованное в журнале Advanced Healthcare Materials, открывает новые возможности для лечения повреждений периферических нервов с длинными промежутками.

Периферическая нервная система играет решающую роль в соединении головного и спинного мозга с остальным телом. Повреждение периферических нервов может привести к потере двигательных и сенсорных функций. Традиционные методы лечения повреждений нервов, такие как хирургическая нейрорафия, не эффективны при травмах с длинными промежутками, при которых теряется значительная часть нерва. Это привело к необходимости альтернативных подходов.

В своем исследовании ученые из Университета Цинхуа в Пекине (Китай) разработали нервный каркас из биоразлагаемых материалов. Каркас предназначен для обеспечения структурного руководства и электрических сигналов, способствующих регенерации нервов. Одним из ключевых элементов каркаса является использование кремниевых мембран N-типа, которые помогают проводить электричество и усиливают рост шванновских клеток, что имеет решающее значение для возобновления роста нервов.

Исследователи провели эксперименты с использованием культивируемых периферических нервных клеток мышей, чтобы продемонстрировать эффективность каркаса. Они обнаружили, что каркас из проводящего кремниевого материала значительно улучшает регенерацию нервов, способствуя росту шванновских клеток и улучшая функционирование нейронов.

Кроме того, полностью биоразлагаемая природа каркаса исключает необходимость в процедурах извлечения. Каркас со временем разрушается в организме, позволяя регенерированным нервам взять на себя свою нормальную функцию. В модели на мышах каркас показал минимальное воспаление и достиг результатов, сопоставимых с аутотрансплантатами с точки зрения регенерации нервов и восстановления мышечной функции.

Это новаторское исследование открывает новые перспективы в лечении повреждений периферических нервов. Разработка биоразлагаемых нервных каркасов представляет собой многообещающую альтернативу современным методам лечения с потенциальным применением в регенеративной медицине. Будущие исследования будут сосредоточены на оптимизации конструкции каркаса и дальнейшей оценке его долгосрочного воздействия на более крупных моделях животных и, в конечном итоге, на людях.

FAQ

Что такое повреждение периферических нервов?

Повреждение периферических нервов означает повреждение нервов за пределами головного и спинного мозга. Эти травмы могут возникнуть в результате травмы, сжатия или заболевания и могут привести к потере двигательных и сенсорных функций.

Почему повреждения периферических нервов с длинными щелями трудно поддаются лечению?

Травмы периферических нервов с длинными разрывами создают проблему для эффективной регенерации, поскольку традиционный хирургический метод нейрорафии не может быть выполнен при потере значительной части нерва.

Что такое биоразлагаемый каркас для нервов?

Биоразлагаемый каркас для нервов — это конструкция из биосовместимых материалов, которая поддерживает регенерацию и рост нервов. Он обеспечивает временную систему поддержки, к которой клетки могут прикрепляться и расти, направляя поврежденные нервы и способствуя их возобновлению.

Как нервный каркас способствует регенерации нервов?

Нервный каркас обеспечивает структурное руководство и электрические сигналы, способствующие регенерации нерва. Он содержит кремниевые мембраны N-типа, которые помогают проводить электричество и ускоряют рост шванновских клеток, которые имеют решающее значение для возобновления роста нервов.

Каковы преимущества полностью биоразлагаемого каркаса для нервов?

Полностью биоразлагаемый каркас нерва исключает необходимость последующих процедур извлечения. Со временем он разлагается в организме, позволяя регенерированным нервам взять на себя свою нормальную функцию без необходимости дальнейшего вмешательства.