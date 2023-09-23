OSIRIS-REx: Миссия НАСА к астероиду Бенну

Совершив исторический подвиг, космический корабль OSIRIS-REx отправился в путь 8 сентября 2016 года с амбициозной целью стать первой миссией НАСА по извлечению образца с околоземного астероида и доставке его обратно на Землю. Астероид, предназначенный для этой миссии, называется Бенну, и путешествие OSIRIS-REx очаровало научное сообщество и любителей космоса во всем мире.

OSIRIS-REx — это аббревиатура от «Происхождение», «Спектральная интерпретация», «Идентификация ресурсов», «Безопасность», «Исследователь реголита». Этот компактный космический корабль оснащен сложными инструментами для изучения поверхности Бенну и сбора драгоценных образцов реголита — рыхлого материала, покрывающего астероиды.

Что делает эту миссию особенно захватывающей, так это потенциал революционных открытий. Астероиды, подобные Бенну, считаются остатками ранней Солнечной системы и могут дать бесценную информацию о происхождении жизни на Земле и формировании нашей Солнечной системы. Изучая образцы Бенну, ученые надеются получить более четкое представление об органических соединениях и воде, присутствующих на астероиде, что может пролить свет на возможность внеземной жизни.

Для сбора желаемого образца OSIRIS-REx использует роботизированную руку, называемую механизмом сбора проб Touch-And-Go (TAGSAM). Эта рука вступит в контакт с поверхностью Бенну и выпустит выброс газообразного азота, в результате чего частицы реголита взболтаются и захватятся в контейнер для образцов.

Как только образец будет получен, OSIRIS-REx отправится в обратный путь на Землю. Ожидается, что космический корабль вернется в сентябре 2023 года и доставит ценный груз для дальнейшего анализа и изучения. Ученые и исследователи будут с нетерпением ждать прибытия образца, надеясь, что он содержит ответы на некоторые из самых глубоких вопросов о нашей Вселенной.

источники:

– CNN: [название источника]

– НАСА: [название источника]