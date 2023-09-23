Зонд OSIRIS-REx вернулся на Землю с образцом с астероида Бенну

Зонд НАСА OSIRIS-REx собирается завершить свою миссию, пролетая мимо Земли и сбрасывая драгоценный образец с околоземного астероида Бенну. В эти выходные капсула с образцом должна погрузиться в атмосферу Земли и приземлиться в пустыне Юты, а НАСА будет вести прямую трансляцию этого события. Пока образец благополучно переносится в чистую комнату для дальнейшего анализа, OSIRIS-REx продолжит свое путешествие по исследованию астероида Апофис.

Миссия OSIRIS-REx была полна неожиданных задач и рекордных моментов. Когда космический корабль приблизился к Бенну, чтобы собрать образец, он обнаружил, что поверхность астероида похожа на яму из пластиковых шариков. Это открытие могло представлять угрозу для космического корабля, но он быстро отступил в безопасное место. Теперь ученые с нетерпением ждут результатов анализа горных пород и почвы Бенну, которые могли бы дать ценную информацию о зарождении нашей солнечной системы и составе околоземных астероидов.

Помимо возвращения зонда OSIRIS-REx, в заголовки газет попали и другие интересные научные открытия. Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2023 года, посвященные исследовательским задачам, которые варьируются от оживления мертвых пауков до определения количества волосков в каждой ноздре человека. Эти награды, хотя и не связаны с Нобелевскими премиями, направлены на то, чтобы отметить творческие способности и вызвать интерес к науке, медицине и технологиям.

Раскопки в австрийской деревне обнаружили невероятно хорошо сохранившуюся кожаную обувь второго века до нашей эры. Шнурки обуви, которые остались неповрежденными спустя более 2,000 лет, демонстрируют сохранность каменной соли, которую добывали в деревне в железный век. Эти раскопки являются частью более широкой программы по изучению жизни горняков железного века и позволили обнаружить бесценные фрагменты других предметов.

Наконец, ученые успешно выделили генетический материал из музейного экземпляра тасманийского тигра, также известного как тилацин. Последний живой тасманский тигр умер в 1936 году, но благодаря генетическому материалу исследователи теперь могут получить более полное представление о генах этого вида. Эти знания потенциально могут способствовать усилиям по воскрешению тасманского тигра и возвращению его от вымирания.

Эти замечательные достижения и открытия в мире науки и исследований продолжают расширять границы человеческих знаний и разжигают наше любопытство к окружающему миру.

источники:

– Статья CNN: «OSIRIS-REx: космический корабль НАСА вернется на Землю с образцом астероида», Эшли Стрикленд

– «Шнобелевская премия 2023 года присуждается за исследования пауков, волос в носу и облизывания камней», Хармит Каур

– «2,000-летняя туфля с неповрежденными шнурками, найденная при раскопках соляной шахты в Австрии» Рэйчел Трент

– «Ученые изолировали гены тилацина, совершив прорыв в усилиях по клонированию», Анна Хейс