NIST разрабатывает современную сверхпроводниковую камеру с беспрецедентным разрешением

Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) совершили значительный прорыв в технологии обработки изображений, создав сверхпроводниковую камеру с удивительным разрешением в 400,000 400 пикселей. Это замечательное устройство, которое имеет в XNUMX раз больше пикселей, чем любая другая камера такого типа, может произвести революцию в научных исследованиях и биомедицинской визуализации.

Используя сверхпроводниковую технологию, эти камеры могут улавливать чрезвычайно слабые световые сигналы, излучаемые далекими небесными объектами, или анализировать определенные области человеческого мозга. Благодаря большему количеству пикселей ученые видят широкий спектр новых применений в различных научных областях.

Камера, разработанная NIST, состоит из сетки ультратонких электрических проводов, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю. Эта низкая температура позволяет непрерывно пропускать ток без какого-либо сопротивления, пока фотон не ударит по одному из проводов. Именно в этом месте сверхпроводимость нарушается, что позволяет обнаружить падающий фотон. Комбинируя расположение и интенсивность нескольких фотонов, формируется детальное изображение.

Ранние версии сверхпроводящих камер были ограничены всего несколькими тысячами пикселей, что делало их непрактичными для многих приложений. Основным препятствием в увеличении количества пикселей была проблема подключения каждого пикселя к линии считывания камеры, поскольку сверхпроводящие компоненты требуют сверхнизких рабочих температур.

Чтобы преодолеть это препятствие, исследовательская группа NIST вместе со своими сотрудниками из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Колорадо в Боулдере разработала умное решение. Они интегрировали сигналы от нескольких пикселей на несколько проводов для считывания комнатной температуры. Если датчики работают при токе чуть ниже максимального порога, сверхпроводимость нарушается, когда фотон попадает в пиксель. Результирующий электрический сигнал мгновенно обнаруживается, что позволяет быстро получить изображение.

В конструкции новой камеры используются пересекающиеся массивы сверхпроводящих нанопроводов, напоминающие игру в крестики-нолики. Каждый пиксель представляет собой отдельную область на пересечении вертикальных и горизонтальных нанопроволок. Измеряя сигналы одновременно со всей строки или столбца пикселей, исследователи значительно сократили количество необходимых проводов считывания.

Этот прорыв позволил команде быстро увеличить количество пикселей с 20,000 400,000 до невероятных XNUMX XNUMX за считанные недели. Распространение этой технологии на камеры с десятками или даже сотнями миллионов пикселей кажется вполне осуществимым.

В следующем году исследователи сосредоточатся на повышении чувствительности камеры, чтобы улавливать почти каждый входящий фотон. Это достижение позволит камере преуспеть в задачах при слабом освещении, таких как визуализация слабых галактик или далеких планет, участие в квантовых вычислениях на основе фотонов и помощь в биомедицинских исследованиях за счет использования ближнего инфракрасного света для визуализации тканей человека.

Благодаря новаторской работе команды NIST будущее сверхпроводящих камер высокого разрешения выглядит исключительно многообещающим.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое сверхпроводящая камера?

Сверхпроводящая камера — это современное устройство формирования изображений, использующее сверхпроводниковую технологию для обнаружения чрезвычайно слабых световых сигналов. Он работает путем охлаждения ультратонких электрических проводов почти до абсолютного нуля, обеспечивая непрерывную протекание тока до тех пор, пока фотон не ударит по одному из проводов, нарушая сверхпроводимость и позволяя обнаруживать фотоны.

Каковы преимущества большего количества пикселей в сверхпроводящей камере?

Увеличение количества пикселей в сверхпроводниковой камере дает несколько преимуществ. Он позволяет получать изображения с более высоким разрешением, что облегчает получение более детальных и точных изображений. Кроме того, большее количество пикселей расширяет возможности камеры для научных исследований, таких как изучение удаленных небесных объектов или изучение определенных областей человеческого мозга.

Как исследовательская группа NIST справилась с проблемой подключения каждого пикселя к линии считывания данных камеры?

Исследователи из NIST разработали новый подход для решения проблемы подключения каждого пикселя к линии считывания. Они интегрировали сигналы от нескольких пикселей на несколько проводов для считывания комнатной температуры, сократив количество необходимых соединений. Если датчики будут работать немного ниже максимального порога тока, можно будет обнаружить нарушение, вызванное попаданием фотона в пиксель, что позволит эффективно захватывать изображения.

Каковы потенциальные применения этой сверхпроводящей камеры?

Сверхпроводящая камера высокого разрешения, разработанная NIST, имеет множество потенциальных применений. Его можно использовать для получения изображений тусклых галактик или планет за пределами Солнечной системы в условиях низкой освещенности. Кроме того, он потенциально может внести вклад в квантовые вычисления на основе фотонов и помочь в биомедицинских исследованиях путем визуализации тканей человека с использованием ближнего инфракрасного света.