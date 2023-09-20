Редко найденный скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет выставят на аукцион в Париже

Хорошо сохранившийся скелет камптозавра, которого ласково прозвали Барри, будет продан на аукционе в Париже в следующем месяце. Обнаруженный в Вайоминге, США, в 1990-х годах, динозавр был первоначально восстановлен палеонтологом Барри Джеймсом в 2000 году, отсюда и его название. Недавно итальянская лаборатория Zoic приобрела скелет и провела дальнейшие реставрационные работы. Имея рост 2.10 метра и длину 5 метров, Барри представляет собой исключительно неповрежденный экземпляр: у него сохранилось 90% черепа и 80% всего скелета.

По словам аукциониста Hotel Drouot Александра Гикелло, целостность «Барри» делает его чрезвычайно редкой находкой. Образцы динозавров на арт-рынке встречаются нечасто, ежегодно во всем мире происходит лишь несколько продаж. Фактически, в апреле этого года составной скелет гигантского тираннозавра рекса, состоящий из 293 костей, полученных от трех разных тиранозавров, был продан за 9.4 миллиона долларов на аукционе в Цюрихе. Это демонстрирует значительный интерес и ценность, придаваемую таким окаменелостям.

Камптозавр был крупным травоядным динозавром, существовавшим в период от поздней юры до начала мелового периода. Поскольку ожидаемая аукционная цена Барри достигает 1.2 миллиона евро (1.98 миллиона долларов), его редкость и исключительная сохранность повышают его ценность. Эта распродажа дает возможность любителям палеонтологии и коллекционерам приобрести замечательный образец естественной истории. Скелет будет выставлен на всеобщее обозрение перед аукционом, что позволит заинтересованным лицам полюбоваться этим чудом, которому 150 миллионов лет.

источники:

- Reuters

- ABC News