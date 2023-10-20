Астрономы обнаружили самый далекий быстрый радиовсплеск, проливая свет на недостающую материю Вселенной

Команда астрономов сделала захватывающее открытие: они утверждают, что обнаружили самый далекий быстрый радиовсплеск, когда-либо наблюдавшийся. Всплеск, который впервые был обнаружен в июне 2022 года австралийским телескопом Pathfinder Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), предположительно произошел от группы сливающихся галактик. По оценкам, энергия, высвободившаяся во время этого космического события, эквивалентна 30-летнему общему излучению Солнца, сжатому в доли миллисекунды.

Используя набор антенн, подключенных к радиотелескопу, исследователи смогли сузить источник радиовсплеска. Затем они использовали Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории для поиска галактики, из которой произошел взрыв. Это открытие знаменует собой первый случай, когда всплеск такого типа оказался одновременно старше и дальше, чем любой ранее обнаруженный быстрый радиовсплеск.

Быстрые радиовсплески, представляющие собой кратковременные импульсы интенсивного радиоизлучения, уже много лет озадачивают астрономов. Хотя на данный момент обнаружено около 50, ученые полагают, что еще тысячи ждут своего обнаружения. Кроме того, исследование предполагает, что эти всплески могут дать ценную информацию об измерении массы Вселенной.

Современные методы, используемые для оценки массы Вселенной, дали противоречивые результаты, которые бросают вызов стандартной модели космологии. Однако исследователи, стоящие за этим открытием, предполагают, что изучение быстрых радиовсплесков может помочь заполнить недостающие части головоломки. В частности, наблюдая за этими вспышками, ученые смогут измерить «недостающую» материю между галактиками и получить более точное представление о массе Вселенной.

По словам профессора Райана Шеннона, одного из руководителей исследования, во Вселенной отсутствует более половины ожидаемой нормальной материи. Считается, что эта материя находится в пространстве между галактиками, но ее диффузная и горячая природа затрудняет ее обнаружение обычными методами. Выводы команды совпадают с работой покойного австралийского астронома Жана-Пьера Маккара, который в 2020 году продемонстрировал, что более далекие быстрые радиовсплески выявляют диффузные газы между галактиками.

Это последнее открытие подтверждает распространенность быстрых радиовсплесков в космосе и подчеркивает их потенциальное значение для изучения структуры Вселенной. Однако команда признает, что нынешнее поколение телескопов, возможно, достигает своих пределов в обнаружении более отдаленных всплесков. В будущем потребуются более мощные устройства, чтобы раскрыть тайны этих космических явлений.

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