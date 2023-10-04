Космический корабль НАСА OSIRIS-REx доставил на Землю исторический образец астероида

Резюме: Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно завершил свою миссию, вернув первый в истории образец астероида в США 24 сентября. Космический корабль собрал слишком много образцов с поверхности астероида, что привело к задержкам в завершении анализа образца Touch-and-Go. Механизм приобретения (TAGSM). Кроме того, НАСА объявило подробности о приближающемся астероиде, астероиде 2023 SN6, который сегодня пройдет мимо Земли на расстоянии 4.8 миллиона километров.

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx недавно вернулся на Землю, преодолев расстояние в 7 миллиардов километров. Космический корабль приземлился на астероиде Бенну и собрал с его поверхности образцы пыли и горных пород. Однако было возвращено больше образцов, чем ожидалось, что привело к задержкам в процессе сбора образцов. Кристофер Снид, заместитель руководителя курирования OSIRIS-REx в Космическом центре Джонсона НАСА, выразил волнение по поводу обильного материала, собранного с астероида.

В отдельной разработке НАСА предоставило подробную информацию о приближающемся астероиде, астероиде 2023 SN6. Этот астероид в настоящее время движется к Земле со скоростью 30,564 4.8 километра в час и сегодня максимально приблизится на расстояние XNUMX миллиона километров. Хотя это расстояние может показаться большим, оно относительно мало, учитывая астрономические масштабы.

Астероид 2023 SN6 имеет ширину примерно 86 футов, что недостаточно велико, чтобы его можно было классифицировать как потенциально опасный объект. Он принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, названной в честь астероида Аполлона, открытого Карлом Рейнмутом в 1862 году. Согласно прогнозам НАСА, это будет первое и единственное близкое сближение астероида 2023 SN6 с Землей.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

– Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS)