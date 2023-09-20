Спираль Фибоначчи, используемая для лунной навигации

Ученые разработали новый метод лунной навигации, используя спираль Фибоначчи для расчета оптимальных параметров системы, подобной GPS, на Луне. Инновационный подход помогает модернизировать навигацию лунных транспортных средств, предлагая более точные карты на основе уникальной эллипсоидной формы Луны.

Камилла Чираки, студентка-геофизика из Университета Этвеша Лоранда, в сотрудничестве с профессором Габором Тимаром применила методологию математика Фибоначчи для адаптации земной системы GPS к Луне. Их результаты были опубликованы в журнале Acta Geodaetica et Geophysical.

Поскольку человечество готовится вернуться на Луну, основное внимание уделяется поиску методов лунной навигации. Вполне вероятно, что будущим лунным аппаратам будет помогать спутниковая навигационная система, аналогичная земной GPS. Однако современные системы GPS не учитывают форму нашей планеты, а вместо этого используют эллипсоид вращения, который лучше всего соответствует геоиду.

Чтобы применить программные решения GPS к Луне, необходимо определить конкретные параметры. Важными факторами являются форма эллипсоида, который лучше всего соответствует поверхности Луны, а также большая и малая полуоси. Форма Луны не является идеально сферической, но ее можно приблизительно представить как вращающийся эллипсоид.

В своем исследовании Чираки и Тимар рассчитали параметры вращающегося эллипсоида, которые лучше всего соответствуют теоретической форме Луны, используя базу данных под названием лунный селеноид. Они использовали сферу Фибоначчи для расположения точек отбора проб на поверхности Луны, постепенно увеличивая количество точек отбора проб для стабилизации значений параметров.

Спираль Фибоначчи, метод, разработанный математиком Леонардо Фибоначчи, была выбрана потому, что ее можно реализовать с помощью простого кода и обеспечить точные результаты. Этот метод также был применен к Земле, восстановив хорошее приближение эллипсоида WGS84, используемого GPS.

Этот новый подход к лунной навигации обещает будущие миссии по исследованию Луны, обеспечивая более точное картографирование на основе уникальной формы Луны. Это представляет собой значительный шаг в модернизации навигационных систем лунных транспортных средств и улучшении нашего понимания поверхности Луны.

Ссылка: «Параметры наиболее подходящего лунного эллипсоида на основе модели селеноида GRAIL», Камилла Чираки и Габор Тимар, 27 июня 2023 г., Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w