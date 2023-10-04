Лучшие места, чтобы увидеть солнечное затмение «Огненное кольцо» в Сан-Антонио

В субботу, 14 октября, кольцевое солнечное затмение, известное как «огненное кольцо», можно будет увидеть в различных местах Соединенных Штатов. Одним из самых популярных мест, где можно стать свидетелем этого небесного события, станет Сан-Антонио, штат Техас. Сан-Антонио с населением 1.45 миллиона человек является крупнейшим городом на центральном пути затмения.

Хотя Сан-Антонио, возможно, и не широко обсуждался как лучшее место для этого затмения, недавно он был признан лучшим местом для посещения во время полета во время затмения. Несмотря на 61% вероятность облачности в этот день, даже если посетители не доберутся до Сан-Антонио, это все равно будет основным местом для техасцев, где они смогут увидеть «огненное кольцо».

Предполагается, что затмение продлится примерно три часа, а «огненное кольцо» будет видно в течение 4 минут и 21 секунды в 11:52 утра по центральному поясному времени. Это будет первое кольцевое солнечное затмение в США с 2012 года и последнее до 2039 года.

Сан-Антонио хорошо подготовлен к приему посетителей во время этого затмения. Благодаря более чем 50,000 XNUMX гостиничных номеров, обширным дорогам, широкому выбору ресторанов, а также многочисленным вечеринкам и мероприятиям, организованным вокруг затмения, это идеальное место для наблюдения. Посетителям напоминают, что для безопасного просмотра необходимо использовать очки для защиты от солнечного затмения, поскольку смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты глаз небезопасно.

В Сан-Антонио было организовано несколько вечеринок, посвященных празднованию кольцевого солнечного затмения. Фиеста дель Солнца: празднование солнечного кольцевого затмения пройдет в Образовательном центре Скоби. Это мероприятие в стиле фестиваля будет включать в себя фургоны с едой, презентации, телескопы с солнечными фильтрами и практические занятия для всеобщего обозрения.

SeaWorld San Antonio также проведет вечеринку в честь затмения, предлагая закуски и напитки на тему затмения, диджейскую музыку и возможность покататься на горках во время затмения.

Для тех, кто ищет более спокойный отдых, The Good Kind Southtown откроется рано для вечеринки по наблюдению за затмением на своих лужайках и открытых площадках. Гости могут бесплатно заняться йогой, насладиться бранчем и насладиться специальным коктейлем на солнечную тему под названием The Eclipse.

Другие вечеринки включают зоопарк Сан-Антонио, Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, Образовательный центр миссии Сан-Хосе, The DoSeum и парк Эйзенхауэра.

Сан-Антонио готовится подарить незабываемые впечатления как посетителям, так и местным жителям во время солнечного затмения в виде «огненного кольца». Это место предлагает как природную красоту, так и динамичную туристическую инфраструктуру, что делает его идеальным местом, чтобы стать свидетелем этого впечатляющего события.

источники:

– Timeanddate.com

– WhenIsTheNextEclipse.com