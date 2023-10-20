Астрономы обнаружили загадочный взрыв радиоволн, произошедший 8 миллиардов лет назад

Недавний отчет CNN.com показывает, что астрономы сделали потрясающее открытие – обнаружили загадочный всплеск радиоволн, которому потребовалось ошеломляющие 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Эти быстрые радиовсплески (FRB) не только невероятно далеки, но и удивительно энергичны.

FRB — это интенсивные всплески радиоволн, которые длятся всего миллисекунды. Их происхождение остается в значительной степени неизвестным, но считается, что они представляют собой внегалактические кратковременные вспышки радиоволн. Было замечено, что некоторые FRB имеют разную продолжительность: некоторые демонстрируют суб-всплески продолжительностью всего лишь микросекунды, тогда как другие могут сохраняться в течение нескольких секунд.

Самый последний наблюдавшийся FRB, известный как FRB 20220610A, был локализован в сложной системе родительских галактик со значением красного смещения 1.016 ± 0.002. Источник этих FRB уже давно является предметом спекуляций и теорий, причем некоторые предполагают, что они могут быть результатом столкновения пульсаров с астероидами в далеких звездных системах.

Астрономы использовали радиотелескопы, такие как массив ASKAP в Западной Австралии, чтобы отслеживать и изучать эти неуловимые космические всплески. Массив ASKAP сыграл решающую роль в обнаружении FRB в июне 2022 года, помогая исследователям определить его происхождение. Последующие наблюдения с использованием Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории показали, что исходная галактика FRB старше и дальше, чем любой другой ранее обнаруженный источник FRB, и, вероятно, является частью сливающейся группы галактик.

Исследователи из Токийского университета провели интересные параллели между FRB и природными явлениями, такими как землетрясения и солнечные вспышки. Хотя FRB существенно отличаются от солнечных вспышек, они имеют заметное сходство с землетрясениями. Это открытие подтверждает теорию о том, что FRB вызваны «звездотрясениями», происходящими на поверхности нейтронных звезд. Пониманию поведения материи высокой плотности и аспектов ядерной физики может во многом помочь дальнейшее изучение FRB.

Причина возникновения FRB остается загадкой, хотя предполагалось, что некоторые из этих всплесков могут иметь внеземное происхождение. Однако преобладающая теория предполагает, что по крайней мере некоторые FRB излучаются магнетарами, которые представляют собой нейтронные звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями.

Интересно, что открытие FRB возрастом 8 миллиардов лет потенциально может помочь в разгадке тайны недостающей материи во Вселенной. Ученые полагают, что половина материи, которая должна существовать сегодня во Вселенной, фактически отсутствует. Эта «недостающая материя» состоит из барионов, а обычная материя состоит из протонов и нейтронов. Поскольку FRB путешествуют на огромные расстояния, их излучение рассеивается за счет этой недостающей материи. Измерив расстояния до нескольких FRB, исследователи смогут определить плотность Вселенной и потенциально определить местонахождение недостающей барионной материи.

Источники: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com.