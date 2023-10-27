Астрономы раскрывают тайны быстрых радиовсплесков: составляют карту Вселенной

Астрономы сделали интригующее открытие, которое проливает свет на загадочное явление, известное как быстрые радиовсплески (FRB). Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что радиоволнам от FRB 20220610A, одного из самых далеких и энергичных FRB, когда-либо наблюдавшихся, потребовалось целых 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли.

FRB — это интенсивные всплески радиоволн, которые длятся лишь доли миллисекунды, что затрудняет их изучение. Происхождение этих космических вспышек долгое время оставалось загадкой с тех пор, как в 2007 году был обнаружен первый FRB. Однако достижения в области технологий и использование радиотелескопов позволили ученым обнаружить и отследить сотни этих FRB на обширных просторах Вселенной.

Рассматриваемый всплеск FRB 20220610A высвободил количество энергии, эквивалентное энергии, излучаемой нашим Солнцем, в течение ошеломляющих 30 лет, несмотря на его краткую продолжительность. Это открытие дает ценную информацию о невероятной силе и интенсивности этих небесных явлений.

Используя комбинацию радиотелескопа Австралийского квадратного километра массива Pathfinder (ASKAP) и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, астрономы смогли определить точное местоположение FRB и определить его исходную галактику. Они обнаружили, что взрыв произошел из-за группы из двух или трех сливающихся галактик, где формируются новые звезды. Это согласуется с современными теориями, которые предполагают, что FRB могут возникать в результате взрывов высокоэнергетических объектов, называемых магнетарами, которые возникают в результате взрывов звезд.

Это новаторское исследование не только раскрывает природу FRB, но и представляет собой потенциально новый метод исследования загадочной недостающей материи во Вселенной. Измеряя материю между галактиками, которую невозможно объяснить обычными методами, ученые полагают, что быстрые радиовсплески могут дать уникальную информацию о составе и структуре космоса.

Будущие достижения в области радиотелескопов, которые в настоящее время строятся в Южной Африке и Австралии, обещают обнаружить еще тысячи быстрых радиовсплесков. Составляя карты этих всплесков и дополнительно анализируя их свойства, астрономы стремятся разгадать тайны Вселенной и ответить на глубокие вопросы космологии.

FAQ

Что такое быстрые радиовсплески (FRB)?

Быстрые радиовсплески — это интенсивные всплески радиоволн, длящиеся лишь доли миллисекунды. Их происхождение до сих пор неизвестно, и они появляются как быстрые космические вспышки, проносящиеся по Вселенной.

Где был обнаружен FRB 20220610A?

FRB был обнаружен с помощью радиотелескопа ASKAP, расположенного в Западной Австралии.

Каково потенциальное происхождение FRB?

Современные теории предполагают, что быстрые радиовсплески могут возникать из высокоэнергетических объектов, называемых магнетарами, в результате взрывов звезд.

Как быстрые радиовсплески могут помочь обнаружить недостающую материю во Вселенной?

Быстрые радиовсплески обладают уникальной способностью «видеть» ионизированный материал между галактиками, предоставляя ученым метод измерения материи, которая остается неучтенной с помощью обычных методов.

Каково значение этого открытия?

Это новаторское исследование не только расширяет наше понимание быстрых радиовсплесков, но и дает понимание загадочной недостающей материи во Вселенной и структуры космоса в целом.